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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القلب باليمين والكبد في الشمال.. جراحة عاجلة لسيدة جميع أعضائها معكوسة بالمنوفية

الفريق الطبي المشارك
الفريق الطبي المشارك في العملية

تمكن أطباء مستشفى شبين الكوم التعليمي في محافظة المنوفية، من إجراء جراحة لحالة نادرة جدا لسيدة جميع أعضاء جسمها معكوسة.

وأكد الأطباء ، أن السيدة تبلغ من العمر ٧٥ سنة حضرت إلى المستشفى حيث كانت تشكو من آلام بالبطن وهي مريضة بالقلب.

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وتم عمل التحاليل والفحوصات والاشاعات اللازمه ومن خلال التشخيص الجيد للدكتور حسام صبري، حيث تبين أن جميع أعضاءها الداخلية معكوسة (القلب باليمين - المرارة بالشمال - الكبد بالشمال - الطحال باليمين ) وهي حالة نادرة جدا ومع كل الصعوبات فى هذه الحالة تم تشخيص الحالة بوجود التهاب شديد بالمرارة وفتق سري وعيب خلقي فى القناة المرارية.

وتم تحضير السيدة لدخول العمليات، وتم استئصال المرارة بالمنظار، وتحسنت حالة السيدة بعد ساعات من اجراء العملية.

وتكون الطاقم الطبى من الدكتور ناصر الشامى استشاري الجراحه ورئيس القسم، والدكتور حسام صبري النجار استشاري الجراحة، والأطباء المساعدين الدكتور محمد الصاوى، والدكتور مصطفى علام، والدكتور أحمد فوزي ، والدكتورة يمني والدكتور بهاء سعيد والدكتور مصطفى زايد، والدكتور أحمد صالح.

كما تكون طاقم التخدير من الدكتورة مروه مزيد والدكتورة حنان فخر الدين والدكتورة فيفى ابراهيم والدكتورة ندي شكري.

كما تكون فريق التمريض من حنان جميل وحسنيه.

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