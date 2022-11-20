عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: إنشاء صندوق الخسائر والأضرار قرار تاريخي وغير مسبوق لقمة المناخ

اللواء دكتور رضا
اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر

وصف اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، قرار قمة المناخ بشرم الشيخ بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار بأنه قرار تاريخي وغير مسبوق ويعكس إصرار مصر على أن يكون مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "cop27"هو قمة التنفيذ كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عند إفتتاح القمة بشرم الشيخ.

واضاف فرحات فى بيان صحفى له اليوم أن التوصيات التي خرجت عن قمة المناخ تعكس إصرار مصر علي أن تخرج توصيات تلك القمة بحلول واقتراحات وآليات قابلة للتنفيذ مشيرا إلي أن هذا القرار سيشكل دفعة قوية للأمام للعمل المناخي وسيفرض علي كافة الدول التزامات نحو الإبقاء علي مستوي درجة حرارة الأرض علي 1.5 درجة.

وأشار إلي أنه يجب علي الدول أن تعمل على بناء الثقة من أجل مواجهة التغيير المناخي وان يتم تقديم الدعم المادي للبلدان الفقيرة لمساعدتها علي التكيف مع الأثار الناتجة الناجمة عن التغير المناخي.

نائب رئيس حزب المؤتمر صندوق الخسائر والأضرار COP27 الرئيس عبد الفتاح السيسي شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بي إن سبورت تزف بشرى للعرب قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2022

مدرب بلجيكا يختار أفضل لاعب في منتخب مصر

جدول امتحانات نصف العام لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية بشأنه الآن

وفاة سائق الأتوبيس فى حادث تصادم البحر الأحمر

انخفاض فى أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجأة الآن

من حافظ على قراءة هذه السورة يرى في جسده شفاء وبـ رزقه زيادة

كولر يتخذ قرارا جديدا بشأن بيرسي تاو

تريللا تدهس أتوبيس ركاب.. وفاة 11 شخصا وإصابة 27 بطريق رأس غارب - الزعفرانة| صور

ترشيحاتنا

بسبب اسبري معطر.. إصابة 15 طالبة بحالة اختناق داخل مدرسة ثانوية في قنا

بسبب فضائح متعددة.. استقالة ثالث وزير في الحكومة اليابانية خلال شهر

مفاجأة.. رونالدو يستغل إصابة بنزيما للعودة إلى ريال مدريد| تفاصيل

غلق باب التقديم لوظائف التنمية المحلية بالمحافظات.. غدا

راتب يصل إلى 7000 جنيه.. فرصة عمل ذهبية| اعرف التخصصات

المغرب استثناء وتونس الأقل.. حظوظ منتخبات العرب فى كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيبك بمرض مزمن.. احذر تناول الشاي في هذا التوقيت

صدمة وحيرة للجميع.. حكاية إصابة رامز جلال بالعمى؟| تفاصيل

شاهد أول لاعب كرة سلة مبتور الساقين بأمريكا.. أبهر الجميع

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني زي المحلات

فيديو

لحن الدمية ريحانة.. مفاجأة جديدة عن أغنية مريام فارس بمونديال قطر

صلاة الجمعة داخل مقر القاهرة السينمائي تثير الجدل والفنانين ترد

12 يوما دون توقف.. ظاهرة غريبة تجعل الأغنام تسير بحلقة دائرية

اكتفى بضم كفيه.. ولي العهد السعودي يرفض الانحناء أمام رئيس وزراء تايلاند|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ