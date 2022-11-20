حزب المؤتمر: إنشاء صندوق الخسائر والأضرار قرار تاريخي وغير مسبوق لقمة المناخ

وصف اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، قرار قمة المناخ بشرم الشيخ بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار بأنه قرار تاريخي وغير مسبوق ويعكس إصرار مصر على أن يكون مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "cop27"هو قمة التنفيذ كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عند إفتتاح القمة بشرم الشيخ.

واضاف فرحات فى بيان صحفى له اليوم أن التوصيات التي خرجت عن قمة المناخ تعكس إصرار مصر علي أن تخرج توصيات تلك القمة بحلول واقتراحات وآليات قابلة للتنفيذ مشيرا إلي أن هذا القرار سيشكل دفعة قوية للأمام للعمل المناخي وسيفرض علي كافة الدول التزامات نحو الإبقاء علي مستوي درجة حرارة الأرض علي 1.5 درجة.

وأشار إلي أنه يجب علي الدول أن تعمل على بناء الثقة من أجل مواجهة التغيير المناخي وان يتم تقديم الدعم المادي للبلدان الفقيرة لمساعدتها علي التكيف مع الأثار الناتجة الناجمة عن التغير المناخي.