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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محمود محيي الدين: قمة المناخ نجحت في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق

محمود محيي الدين
محمود محيي الدين

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، أن قمة شرم الشيخ للمناخ نجحت في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في القمم السابقة، وهو إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، وسيكون هذا الصندوق ممولا وله لجنة انتقالية محددة المهام في تنفيذه خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة.

وقال إن الإسهام في صناعة التاريخ حرفة مصرية أصيلة، في إشارة لإنشاء هذا الصندوق الذي طال انتظاره.

وأوضح أن التمويل حظي ببعد آخر، وهو الاهتمام بجميع أبعاد الـتمويل في العمل المناخي، وذلك في تخفيف الانبعاثات الضارة، ومنها جهود الالتزام بالتعهدات الخاصة بالـ100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة رغم أنها لا تتجاوز 10%؜ من تمويل تكلفة  التحول العادل للطاقة في البلدان النامية والأسواق الناشئة، بخلاف الصين، وهو ما ستتم متابعته على أن يكون التمويل العام الدولي مساندا لاستثمارات القطاع الخاص.

ونوه محيي الدين بترحيب الدول النامية بهذا الصندوق، خاصة الدول التي تعرضت على مدار العامين الماضيين لخسائر بالمليارات وضرر لقطاعها الإنتاجي نتيجة التغيرات المناخية مثل باكستان وبنجلاديش، فضلا عما سببته من خسائر في الأرواح.

وأضاف أن مصر نجحت في وضع موضوع التكيف قيد الاهتمام بربطه ببعض الأمور الحياتية الهامة الخاصة بالأمن الغذائي وتطوير قطاعات المياه وحماية الشواطئ وحماية الأراضي من التصحر وحماية الغابات، وهو ما يحتاج إلى تمويل ضخم.

وأشار إلى رائد المناخ أن الموضوعات الثلاث الموضوعية الخاصة بالتخفيف أو التكيف أو الخسائر أو الأضرار تتلخص في الاستثمارت الضخمة والتمويل الجديد وتطوير المشروعات بما يسمح أن يكون هناك استفادة للاقتصاد والمجتمع بأسره من جهود العمل المناخي.

قمة المناخ في مصر محمود محي الدين إنشاء صندوق للخسائر تمويل المناخ التحول العادل للطاق

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