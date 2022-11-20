موجز السوشيال ميديا.. رسالة غامضة من كهربا.. ومحمد عبدالرحمن يهاجم ميريام فارس: مش طايق أشوفها

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

نشر اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الاهلي صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر كهربا في الصورة بالكاجوال وهو جالس أمام بيانو، وعلق قائلًا:" الدنيا حظوظ ولو حظك حلو هتقابلني".

نشر نجم مسرح مصر الفنان محمد عبد الرحمن تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب عبد الرحمن:"بجد ميريام فارس ديه بقت من ضمن اكتر عشر حاجات بتعصبني وبقت الاولي بلا منازع بجد مش طايق اشوفها".

نشر أحمد حسام ميدو تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب ميدو:"ماتش بلجيكا انا سميته ماتش تقليب المواجع!! ياريتنا مالعبناه!".