الصحة: 2400 مواطن يستفادون من 3 قوافل عيون في قنا وبني سويف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحوصات الطبية وصرف العلاج الدوائي «بالمجان» لـ 2405 مواطن، من خلال 3 قوافل متخصصة في مجال طب العيون في قنا وبني سويف خلال الشهر أكتوبر.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هذه القوافل تم تنفيذها في نجع حمادي بقنا يوم 17 أكتوبر الماضي، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج الدوائي بالمجان لـ 970 حالة، من ضمنهم 105 حالات مياه بيضاء و15 حالة ظفرة العين و8 حالات حول العين و3 حالات كيس دهني، بالإضافة إلى فحص 4 حالات تمهيدًا لزرع القرنية، كما قامت بعمل نظارة طبية لـ 345 مواطن.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تنفيذ ثاني القوافل المتخصصة في مجال العيون في أبو تشت بقنا يوم 20 أكتوبر الماضي، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج الدوائي لـ 1085 حالة، من ضمنهم 25 حالة مياه بيضاء و9 حالات ظفرة العين و8 حالات حول العين وحالة كيس دهني، كما قامت القافلة بعمل نظارة طبية لـ 315 مواطن.

وأشار الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى تنفيذ قافلة أخرى متخصصة في مجال العيون بقرية قمبش الحمرا في بني سويف يوم 27 أكتوبر الماضي، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 350 حالة، من ضمنهم 52 حالة مياه بيضاء، كما قامت بعمل نظارة طبية لـ 150 مواطن، لافتاً إلى صرف العلاج الدوائي لـ 81 حالة.

ونوه «حسنين» إلى أنه سيتم إجراء عمليات للحالات التي تم الكشف عليها في قنا بمركز عيون مصر، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة على مستوى الجمهورية بشكل دوري.