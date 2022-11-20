أخبار التعليم.. تعاون لنشر ثقافة حقوق الطفل والوعي بها.. وشراكة بين جامعتي عين شمس وبرلين التقنية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ببنى سويف تنظم تدريبا لطلاب مدرسة المتفوقين



أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، تنظيم كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة يوما تدريبيا لطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببنى سويف.





تربية سوهاج تنظم ندوة عن طرق الاستذكار الجيد لمدرسة الكوثر الثانوية





نظمت كلية التربية بجامعة سوهاج ندوة تثقيفية لطلاب مدرسة الكوثر الثانوية العامة المشتركة ومعلميهم، وذلك خلال الزيارة الميدانية التي نظمتها الكلية لمعلمي وطلاب المدرسة، بعنوان "طرق الاستذكار الجيد وتحقيق التفوق الدراسي".



رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الري الأسبق على هامش زيارته العلمية لكلية الهندسة

أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط على إستراتيجية الجامعة الساعية لتطوير المنظومة العلمية والأكاديمية وتشجيع الدراسات العلمية والبحثية القائمة علي أسس علمية ومنهجية سليمة، مؤكداَ أهمية الأبحاث و الدراسات التطبيقية والبينية وضرورة تطبيق ما توصلت إليه تلك الدراسات من النتائج و توصيات لخدمة المجتمع ونهضته والمساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030 و أهداف التنمية المستدامة و المشاركة فى المشروعات والمبادرات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية الريف المصري، مؤكداَ على دعم الجامعة للبحث العلمي و الباحثين و توفير مناخ علمي وبحثي مناسب لهم ومواكبة الحركة العلمية والبحثية العالمية، وكذلك نشر ثقافة العمل الأكاديمي وفق المعايير العالمية و هو ما ساهم فى تحسين ترتيب الجامعة محليا ودوليا.

وزير التعليم: انقطاع الطالب عن مدرسته جريمة ارتكبها ولي الأمر



توقع وزارة التربية والتعليم الآن، بروتوكول تعاون لنشر ثقافة حقوق الطفل والوعي بها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان، بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومى للسكان، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

اتفاقية تعاون بين منصة مصر للتعليم وجامعتي تورونتو متروبوليتان وجزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة|صور



وقعت كل من منصة مصر للتعليم ومؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والتي تستضيف فرعي جامعتي تورونتو متروبوليتان (رايرسون سابقًا) وجزيرة الأمير إدوارد الكنديتين بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتفاقية تعاون مشترك تقدم المؤسسة بموجبها مجموعة متنوعة من المنح الدراسية لدعم طلاب المدارس التابعة لمنصة مصر للتعليم والتي تضم ما يقرب من 12 ألف طالب في مختلف المراحل.

شراكة بين جامعتي عين شمس وبرلين التقنية لتقديم برامج التعليم للجيل الرابع





أقامت جامعة عين شمس وجامعة برلين التقنية، شراكة لتطوير وتقديم برامج التعليم ذات الصلة بالسوق على مدى فترة مشروع ومدتها ثلاث سنوات ونصف؛ يتم خلالها تطوير وتقديم مقترحات تعليمية ذات صلة بالسوق مع مراعاة الاستدامة للمشروع من خلال الحفاظ على النتائج والتأثيرات النهائية على المدى الطويل وذلك عن طريق الاهتمام بالتعليم والبحث ودعم العلاقات مع الشركاء بالإضافة إلى إنشاء برنامج رئيسي مشترك بين الجامعتين.

حقوق بني سويف تعقد الورشة الأولى للمحاكمة الصورية للعام الدراسي الجاري





نظم مركز الاستشارات والتدريب القانوني بكلية الحقوق بجامعة بني سويف، الورشة الأولى للمحاكمة الصورية للعام الدراسي الجاري، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، وإشراف الدكتور أحمد فوزي عميد الكلية.

القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يشارك في فعاليات وأنشطة بمؤتمر COP27





شارك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في عدة فعاليات وأنشطة على هامش انعقاد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP27 الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر الجاري.

جامعة القاهرة تطلق حملة للتوعية بسرطان الثدي





أطلقت جامعة القاهرة بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حملة للتوعية بسرطان الثدي للسيدات والفتيات بالمجتمع الجامعي وذلك بالتعاون مع مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

التعليم توقع بروتوكول تعاون لنشر ثقافة حقوق الطفل والوعي بها



يلتقي اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومى للسكان ، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان