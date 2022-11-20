عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تعاون لنشر ثقافة حقوق الطفل والوعي بها.. وشراكة بين جامعتي عين شمس وبرلين التقنية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ببنى سويف تنظم تدريبا لطلاب مدرسة المتفوقين


أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، تنظيم كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة يوما تدريبيا لطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببنى سويف.


 

تربية سوهاج تنظم ندوة عن طرق الاستذكار الجيد لمدرسة الكوثر الثانوية


 

نظمت كلية التربية بجامعة سوهاج ندوة تثقيفية لطلاب مدرسة الكوثر الثانوية العامة المشتركة ومعلميهم، وذلك خلال الزيارة الميدانية التي نظمتها الكلية لمعلمي وطلاب المدرسة، بعنوان "طرق الاستذكار الجيد وتحقيق التفوق الدراسي".


رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الري الأسبق على هامش زيارته العلمية لكلية الهندسة

 

أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط على إستراتيجية الجامعة الساعية  لتطوير المنظومة العلمية والأكاديمية وتشجيع الدراسات العلمية والبحثية القائمة علي أسس علمية ومنهجية سليمة، مؤكداَ أهمية الأبحاث و الدراسات التطبيقية والبينية وضرورة تطبيق ما توصلت إليه تلك الدراسات من النتائج  و توصيات لخدمة المجتمع ونهضته  والمساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030 و أهداف التنمية المستدامة و المشاركة فى المشروعات والمبادرات  القومية التي  أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  لتطوير وتنمية الريف المصري، مؤكداَ  على دعم الجامعة للبحث العلمي و الباحثين و توفير مناخ علمي وبحثي مناسب لهم  ومواكبة الحركة العلمية والبحثية العالمية، وكذلك نشر ثقافة العمل الأكاديمي وفق المعايير العالمية و هو ما ساهم فى تحسين ترتيب الجامعة محليا ودوليا.

 

وزير التعليم: انقطاع الطالب عن مدرسته جريمة ارتكبها ولي الأمر


توقع وزارة التربية والتعليم الآن، بروتوكول تعاون لنشر ثقافة حقوق الطفل والوعي بها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان، بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومى للسكان، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

 

اتفاقية تعاون بين منصة مصر للتعليم وجامعتي تورونتو متروبوليتان وجزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة|صور

 


وقعت كل من منصة مصر للتعليم ومؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والتي تستضيف فرعي جامعتي تورونتو متروبوليتان (رايرسون سابقًا) وجزيرة الأمير إدوارد الكنديتين بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتفاقية تعاون مشترك تقدم المؤسسة بموجبها مجموعة متنوعة من المنح الدراسية لدعم طلاب المدارس التابعة لمنصة مصر للتعليم والتي تضم ما يقرب من 12 ألف طالب في مختلف المراحل.

 

شراكة بين جامعتي عين شمس وبرلين التقنية لتقديم برامج التعليم للجيل الرابع


 

أقامت جامعة عين شمس وجامعة برلين التقنية، شراكة لتطوير وتقديم برامج التعليم ذات الصلة بالسوق على مدى فترة مشروع ومدتها ثلاث سنوات ونصف؛ يتم خلالها تطوير وتقديم مقترحات تعليمية ذات صلة بالسوق مع مراعاة الاستدامة للمشروع من خلال الحفاظ على النتائج والتأثيرات النهائية على المدى الطويل وذلك عن طريق الاهتمام بالتعليم والبحث ودعم العلاقات مع الشركاء بالإضافة إلى إنشاء برنامج رئيسي مشترك بين الجامعتين.

 

حقوق بني سويف تعقد الورشة الأولى للمحاكمة الصورية للعام الدراسي الجاري


 

نظم مركز الاستشارات والتدريب القانوني بكلية الحقوق بجامعة بني سويف، الورشة الأولى للمحاكمة الصورية للعام الدراسي الجاري، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، وإشراف الدكتور أحمد فوزي عميد الكلية.

 

القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يشارك في فعاليات وأنشطة بمؤتمر COP27


 

شارك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في عدة فعاليات وأنشطة على هامش انعقاد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي COP27 الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر الجاري.

 

جامعة القاهرة تطلق حملة للتوعية بسرطان الثدي


 

أطلقت جامعة القاهرة بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حملة للتوعية بسرطان الثدي للسيدات والفتيات بالمجتمع الجامعي وذلك بالتعاون مع مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

 

التعليم توقع بروتوكول تعاون لنشر ثقافة حقوق الطفل والوعي بها


يلتقي اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومى للسكان ، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

 

 

التنمية المستدامة اخبار التعليم الثانوية العامة العلوم والتكنولوجيا جامعة سوهاج Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بي إن سبورت تزف بشرى للعرب قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2022

صدمة وحيرة للجميع.. حكاية إصابة رامز جلال بالعمى؟| تفاصيل

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 في جميع المحافظات .. اعرف جدولك الان

التريلا عجنت الأتوبيس.. القصة الكاملة لمصرع وإصابة 42 في حادث تصادم بالبحر الأحمر

جدول امتحانات نصف العام لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية بشأنه الآن

انخفاض فى أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجأة الآن

من حافظ على قراءة هذه السورة يرى في جسده شفاء وبـ رزقه زيادة

في عيد ميلادها.. شاهد| أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نسرين

موضوعات متعلقة

كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان تشارك في ندوة تثقيفية بكفر العلو

اتفاقية تعاون بين منصة مصر للتعليم وجامعتي تورونتو متروبوليتان وجزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة|صور

وفد طلاب جامعة عين شمس يزور القاعدة البحرية بالإسكندرية

رئيس جامعة حلوان يكرم مسئولي منظومة التحصيل الإلكترونى المتميزين |صور

ألسن عين شمس تستضيف حملة وزارة الصحة للتبرع بالدم

جامعة حلوان تستعد لإطلاق أكبر مسابقة لاكتشاف المواهب

طالبات آثار عين شمس يحصدن المركز الثالث في كرة السلة بدوري الجامعة

ندوة توعوية عن التغيرات المناخية ومؤتمر cop27 بعين شمس

ترشيحاتنا

برلمانية تسأل الحكومة عن سرنجات معبأة بالشيكولاتة تباع أمام المدارس للأطفال

تشمل مترو القاهرة.. "الاستثمار الأوروبي" يقر 11 مليار يورو لمشروعات الطاقة والنقل

حمودي كان بـ( ).. هددها بالدفع أو إرسال صورها لوالدها.. فصدمه ردها

تعاون مشترك بين القوات المسلحة والنايل سات لتقديم خدمات الإنترنت الفضائى

عيد ميلاد الرئيس الأمريكي| بايدن يحتفل ببلوغه الــ80.. ومصادر تكشف عن مفاجآت

اسم مفاجأة.. تعرف على بديل ساديو ماني في قائمة منتخب السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صيدلانية تحذر من جوزة الطيب: نفس تأثير الحشيش.. وجمال شعبان يكشف أعراض الفيروس المخلوي

درع السماء.. تنفيذ الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة لقوات الدفاع الجوى بمشاركة 4 دول

شفاف.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

ياسمين عز: الست بتشوف الراجل أجمل من شكله الطبيعي 5 مرات

فيديو

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري يفاجئ منتخبات كأس العالم

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

السيسي يصل قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم..وهذه مواعيد مباريات اليوم الأحد|تغطية خاصة

انقلب بالركاب.. تريللا تدهس أتوبيسا على طريق رأس غارب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ