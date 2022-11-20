عايز تشتري من السعودية..5 سيارات 2023 بداية 408 ألف جنيه

يحتوي السوق السعودي للسيارات علي مختلف إصدارات السيارات موديل 2023، وتنال هذه الطرازات أعجاب المواطنين السعوديين والمغتربين، وذلك لما تحتوي علية هذه الأنواع من مميزات وتكنولوجيات حديثة تساعد سائقها وركابها علي الشعور بالأمان والراحة .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات 2023 بداية 490 ألف جنيه :

1-تويوتا ياريس موديل 2023

تمتلك سيارة تويوتا ياريس محرك سعة 1300 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 22 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 97 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 22.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

تويوتا ياريس موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة تويوتا ياريس من 62.445 ألف ريال سعودي ، أي ما يعادل 408 ألف جنيه مصري، وتصل الي 74.405 الف ريال سعودي، أي ما يعادل 486 ألف جنيه مصري .

2-جي أي سي GS3 موديل 2023

تحصل سيارة جي أي سي GS3 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو ، ينتج عزم اقصي للدوران يصل الي 137 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 14.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 50 لتر .

جي أي سي GS3 موديل 2023

تقدم سيارة جي أي سي GS3 بأسعار تبدأ من 65.435 ألف ريال سعودي ، أي ما يعادل 724 ألف جنيه مصري، ويصل الي 73.600 ألف ريال سعودي ، أي ما يعادل 481 ألف جنيه مصري .

3-شانجان CS 35 موديل 2023

زودت سيارة شانجان CS 35 بمحرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوه حصانيه تصل الي 158 حصان، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتعتمد علي وحدة الجر الأمامي .

شانجان CS 35 موديل 2023

تعرض سيارة شانجان CS 35 للبيع بسعر بدا من 65.435 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 427 ألف جنيه، ويصل الي 76.935 الف ريال سعودي ، أي ما يعادل 5.3 ألف جنيه مصري .

4-تويوتا رايز موديل 2023

تستمد سيارة تويوتا رايز قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج عزم اقصي للدوران 140 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 97 حصان، متصل بعلة تروس أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 20.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، ويصل سعة خزان الوقود الي 36 لتر .

تويوتا رايز موديل 2023

تأتي سيارة تويوتا رايز بسعر يبدا من 66.240 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 433 ألف جنيه مصري ، ويصل الي 72.910 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 476 ألف جنيه .

5-جيتور X70 موديل 2023

تحصل سيارة جيتور X70 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة حصانيه تصل الي 154 حصان، ومدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 14.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة ، وتصل سعة خزان الوقود الي 54 لتر .

جيتور X70 موديل 2023

تتوافر سيارة جيتور X70 بسعر يبدأ من 70.261 الف ريال سعودي ، أي ما يعادل 459 الف جنيه مصري، ويصل الي 73.711 الف ريال سعودي أي ما يعادل 482 الف جنيه مصري .