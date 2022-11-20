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رئيس التحرير
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برلمان

طاقة النواب تناقش أزمة ضعف الكهرباء في حي المرج

النائب حسام عوض الله
النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة  والبيئة بمجلس النواب ان السرقات للكهرباء تؤدي الى زيادة أحمال الكهرباء  ، مما يسبب ضعف الشبكة الكهربائية وتكرار انقطاع التيار ، مؤكدا أهمية دور شرطة الكهرباء لمنع هذا الفاقد الذي يؤثر على جودة الكهرباء.

جاء  ذلك خلال مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب  طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن معاناة سكان مناطق (المرج الشرقية – بركة الحاج – الفالحة – المرج الغربية – عزب مؤسسة الزكاة)  بحي المرج بمحافظة القاهرة من ضعف الشبكة الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي وذلك بحضور ممثلي وزارة الكهرباء وكهرباء القاهرة  وممثلي محافظة القاهرة.

وعرض النائب أحمد علي تفاصيل طلب الاحاطة  ، مشيرا إلى أن هناك منطقة صناعية غير مخططة وهناجر مبنية لشركات لا توجد بها عدادات وفاقد سرقات  وكلها خارج الكتلة السكنية وكلها صناعات بير سلم في القطاع غير الرسمي.

وقال عوض الله إنه لابد من إضافة محطات توزيع جديدة وتم الاتفاق هلى اكثر من قطعة ارض وبالفعل لا يتبقى سوى أن يتم دفع مقابل الارض من الكهرباء او المحافظة  ، مشيرا إلى أن مقترح وجود أماكن لمحطات التوزيع ولكن لابد من توفير الأرض.

وأبدت شركة شمال القاهرة للكهرباء من خلال ممثلها بالاجتماع استعدادها لتوفير تكلفة المكان  وتم التوافق على قطعة الارض بمنطقة زينب الوكيل.

كما أبدت المحافظة ايضا استعدادها لمخاطبة الجهة مالكة الارض لتوفير السعر الدفتري وبالفعل المحافظة قادرة على دفع الثمن.

زيادة أحمال الكهرباء ضعف الشبكة الكهربائية جودة الكهرباء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب طلب الإحاطة

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