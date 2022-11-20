سكان قرية الشيخ مسعود يطالبون المسؤلين بإنشاء مدرسة ابتدائي ومركز شباب ونقطة إطفاء

ارسل القارئ محمد عشري شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من ارتفاع الكثافة الطلابية داخل الفصول بقريته.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان قرية الشيخ مسعود مركز طهطا بمحافظة سوهاج من وجود مدرسة ابتدائي ذات كثافة طلابية عالية جدا وصلت الي 770 طالب غي 10 فصول في كل فصل 77 طالب بالإضافة إلى عدم وجود نقطة مطافي ومركز شباب للقرية علما ان يوجد قطع اراضي فاضية بالقرية تابعة للوحدة المحلية.

وطالب المسؤلين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وأنشاء مدرسة أخرى بالإضافة إلى انشاء نقطة مطافي ومركز شباب للتواصل مع مقدم الشكوي على رقم 01123192612.

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