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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان قرية الشيخ مسعود يطالبون المسؤلين بإنشاء مدرسة ابتدائي ومركز شباب ونقطة إطفاء

صدى البلد

ارسل القارئ محمد عشري شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من ارتفاع الكثافة الطلابية داخل الفصول بقريته.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان  قرية الشيخ مسعود مركز طهطا بمحافظة سوهاج من وجود مدرسة ابتدائي ذات كثافة طلابية عالية جدا وصلت الي 770 طالب غي 10 فصول في كل فصل 77 طالب بالإضافة إلى عدم وجود نقطة مطافي ومركز شباب للقرية علما ان يوجد قطع اراضي فاضية بالقرية تابعة للوحدة المحلية.

وطالب المسؤلين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وأنشاء مدرسة أخرى بالإضافة إلى انشاء نقطة مطافي ومركز شباب للتواصل مع مقدم الشكوي على رقم 01123192612.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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