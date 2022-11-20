انطلاق حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 بقطر

انطلقت منذ قليل، حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022، المقامة في دولة قطر الشقيقة، منذ قليل، حيث تبدأ البطولة يوم 20 نوفمبر وتنتهي 18 ديسمبر.

وأعلن الفيفا أنه من المقرر أن يكون العرض الأول في حفل افتتاح كأس تبلغ مدته 30 دقيقة وسيكون مليئًا بالمفاجآت، حيث يحمل العرض الرئيسي عنوان (حالمون) والتي ستكون أغنية جديدة تضاف إلى قائمة الأغاني الرسمية لكأس العالم وتحمل توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي وعضو فرقة "بي تي إس" جونجكوك والمطرب القطري فهد الكبيسي.

وأضاف الفيفا أن الفكرة التي يتمحور حولها حفل الافتتاح فهي التقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية، حيث أن كرة القدم تسمح لنا بالتقارب كقبيلة واحدة كوكبها هو الخيمة التي نعيش فيها.

يشمل حفل الافتتاح برنامجاً مكوناً من سبع فقرات يحييها فنانون عالميون وتمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يُحتفل بالمنتخبات الاثنتين والثلاثين المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.

البث المباشر لحفل افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022 https://t.co/bauhzSatWU — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 20, 2022

وإلى جانب المئات من المؤدّين والعازفين والراقصين، سيُشجع على التنوع والشمولية سفير كأس العالم غانم المفتاح، والفنانة القطرية دانا.

وتقام بطولة كأس العالم 2022 بقطر، لأول مرة كأول دولة عربية.

وتنطلق أول مباراة في المونديال بين قطر والإكوادور في تمام الساعة السادسة مساءً.