انطلاق الموسم السادس لدوري العباقرة بجامعة الفيوم

انطلقت اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠ فعاليات الموسم السادس لدوري العباقرة، الذي تنظمه إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، خلال الفترة من ٢٠٢٢/١١/٢٠ حتى ٢٠٢٢/١١/٢٢ وذلك بحضور الدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور بيومي طاحون أستاذ مساعد الأدب العربي بكلية دار العلوم.

وأكد د. عماد عبد السلام أن الطلاب المشاركين في دوري العباقرة هم من صفوة الطلاب المتميزين في مناحي العلوم المختلفة، مشيراً إلى أن المشاركة في الأنشطة الطلابية تثري شخصية الطالب وتجعله إنسانًا ناجحًا في حياته المستقبلية.

كما أعرب عن أمانيه بأن يحقق طلاب جامعة الفيوم مراكز متقدمة خلال المنافسة مع الجامعات الأخرى.

وشارك بالدوري حوالي ١٦ كلية ومعهدًا بجامعة الفيوم، وشملت المسابقات عددًا من الأسئلة في مجالات مختلفة منها الأدب والعلوم والتاريخ والجغرافيا والرياضة والفن والتكنولوجيا والقدرات الذهنية والمعلومات العامة.

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