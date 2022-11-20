التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنبي والأهلي تحت 15 سنة

تعادل فريق الناشئين تحت 15 سنة بنادي إنبي، مواليد 2007، أمام نظيره الأهلي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم ، على ملاعب النادي الأهلى بمدينة نصر ، ضمن منافسات الأسبوع الثامن لدورى الجمهورية للناشئين ، للموسم الرياضى 2023/2022 .

تقدم الأهلى فى الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول ، ليشن إنبى بعدها هجوماً كاسحا يُسفر عن هدف التعادل عن طريق مصطفى غلوش فى الدقيقة 75 ، لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابي.

بتلك النتيجة يواصل الفريق البترولى تصدره لجدول المسابقة برصيد 20 نقطة .

ويقود فريق 15 سنة مواليد 2007 جهاز فنى مكون من : طارق ضياء الدين ( مديراً فنياً )، محمد مرسى ( مدرباً عاما )،

عماد مكى ( مدرباً عام )، محمد أشرف ( مدرباً لحراس المرمى )، نائل ناجى ( إدارياً )، الدكتور سيد سعيد ( طبيب )، أحمد عزت ( إخصائى تدليك )، الليس على ( مسئول تجهيزات )، محمد أحمد ( مسئول تجهيزات ).