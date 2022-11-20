عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنبي والأهلي تحت 15 سنة

إنبي
إنبي

تعادل فريق الناشئين تحت 15 سنة بنادي إنبي، مواليد 2007، أمام نظيره الأهلي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم ، على ملاعب النادي الأهلى بمدينة نصر ، ضمن منافسات الأسبوع الثامن لدورى الجمهورية للناشئين ، للموسم الرياضى 2023/2022 .

تقدم الأهلى فى الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول ، ليشن إنبى بعدها هجوماً كاسحا يُسفر عن هدف التعادل عن طريق مصطفى غلوش فى الدقيقة 75 ، لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابي.

بتلك النتيجة يواصل الفريق البترولى تصدره لجدول المسابقة برصيد 20 نقطة .

ويقود فريق 15 سنة مواليد 2007 جهاز فنى مكون من : طارق ضياء الدين ( مديراً فنياً )، محمد مرسى ( مدرباً عاما )،
عماد مكى ( مدرباً عام )، محمد أشرف ( مدرباً لحراس المرمى )، نائل ناجى ( إدارياً )، الدكتور سيد سعيد ( طبيب )، أحمد عزت ( إخصائى تدليك )، الليس على ( مسئول تجهيزات )، محمد أحمد ( مسئول تجهيزات ).

النادي الأهلي الأهلى دورى الجمهورية بترول التعادل الايجابي انبي والأهلي طارق ضياء الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أنباء إصابة رامز جلال بالعمى

مشاهدة مباراة قطر والاكوادور مباشر الآن 0 -0 في افتتاح كأس العالم

غانم المفتاح يفتتح المونديال بآيات من القرآن الكريم بحضور مورجان فريمان "فيديو"

صدمة وحيرة للجميع.. حكاية إصابة رامز جلال بالعمى؟| تفاصيل

بي إن سبورت تزف بشرى للعرب قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2022

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 في جميع المحافظات .. اعرف جدولك الان

جدول امتحانات نصف العام لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية بشأنه الآن

التريلا عجنت الأتوبيس.. القصة الكاملة لمصرع وإصابة 42 في حادث تصادم بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

شاهد.. السيسي يلتقي أردوغان خلال افتتاح كأس العالم بـ قطر

تواجد الرئيس السيسي.. شاهد| أبرز لقطات حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022

أبرز مشاهد افتتاح كأس العالم 2022.. فيديو

بعد هدوء 6 أشهر..الصين تسجّل أول وفاة بفيروس كورونا

قرار قضائى جديد بشأن فصل عبدالله رشدي من الأزهر

200 مليون جنيه.. قرار عاجل من المحكمة الاقتصادية بشأن مستريح البيتكوين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمينة شلباية تحذر المحجبات: إوعوا تلبسوا كدا فى الشتا| شاهدي

احذر.. هذه الأطعمة تصبح خطيرة عند وضعها في الفريزر

نشرة المرأة والصحة.. صيدلانية تحذر من جوزة الطيب: نفس تأثير الحشيش.. وجمال شعبان يكشف أعراض الفيروس المخلوي

درع السماء.. تنفيذ الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة لقوات الدفاع الجوى بمشاركة 4 دول

فيديو

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

أمينة شلباية تحذر المحجبات: إوعوا تلبسوا كدا فى الشتا| شاهدي

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري يفاجئ منتخبات كأس العالم

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ