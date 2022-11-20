عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المستشار عادل ماجد يفوز بجائزة أكثر القضاة تأثيرا في المجال القانوني

صدى البلد

 منحت مجلة القانون (THE LAW) الدولية التي تصدر باللغة الإنجليزية، في احتفالية أُقيمت وضمت كبار الشخصيات القانونية، المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وأستاذ القانون الفخري بجامعة درهام بالمملكة المتحدة، جائزة أكثر القضاة تأثيرا في المجال القانوني، لجهوده المتميزة في تطوير العمل القانوني في مصر والخارج.

وقال زياد علي الرئيس التنفيذي لمجلة (THE LAW) الدولية – في تصريح له - إن من أهم شروط منح الجائزة، أن يكون المرشح ممن يتمتعون بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، والنزاهة القضائية، والتفاني في الجانب المهني لتحقيق أعلى معايير العدالة، وأن يكون له إنجازات مشهود لها في تطوير العمل القانوني والقضائي، مشيرا إلى أن المجلة تعقد احتفالية قانونية كبيرة تسبقها فترة بحث وتدقيق لاختيار أكثر القضاة تأثيرا لنيل "جائزة القاضي خالد الزغبي".

وبدأ المستشار عادل ماجد حياته في السلك القضائي عام 1987 حيث عُين وقتها وكيلا للنائب العام، وتدرج بأرفع المناصب القضائية بالقضاء والتشريع، حتى تم اختياره قاضيا بمحكمة النقض، كما استعانت به دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير العمل بإدارات التشريع والتعاون الدولي بوزارة العدل.

ووقع اختيار مجلس إدارة المجلة على المستشار عادل ماجد لنيل جائزة هذا العام، في ضوء إنجازاته في المجالات القانونية في مصر والخارج، فضلا عن مساهمته في تعزيز القدرات الوطنية لمئات القضاة في مصر والعالم العربي.

وحصل المستشار عادل ماجد على درجة الماجستير في القانون الجنائي الدولي من جامعة أوترخت بهولندا عام 1998،  وله مؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية، ومشاركات في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية، بصفته ممثلا لمصر أو بصفته الأكاديمية، ومُنح عام 2017 لقب أستاذ القانون الفخري من جامعة درهام بالمملكة المتحدة.

وقام المستشار عادل ماجد، بجانب عمله القضائي، بصياغة وثائق قانونية مهمة من بينها الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة، كما تم اختياره في عام 2011 ضمن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتمكن خلال عمله من إدراج "استغلال الأطفال في المظاهرات والصراعات السياسية" كأحد صور الاستغلال في جرائم الاتجار بالبشر، بما يُعد انتصارا للتوجهات الوطنية على الساحة الدولية في هذا المجال القانوني الهام.

كما أعد دراسات قانونية ومؤلفات تتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العالم العربي، وكذلك العديد من الدراسات والبحوث التي ساهمت في تأصيل الأسانيد القانونية لمواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة، ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية، فضلا عن إظهار الجانب السمح للشريعة الإسلامية، من خلال دراسته حول "النزاهة القضائية في مصادر الشريعة الإسلامية".

وسبق واختارت أكاديمية "نورمبرج" الدولية بألمانيا، ومركز سياسيات وبحوث القانون الدولي ببروكسل، المستشار عادل ماجد في أكبر موسوعة دولية للنزاهة في القضاء الدولي ليكون مثلا يحتذى بين شباب وشيوخ القضاة في مصر وسائر أرجاء العالم العربي، وتم تكريمه من مجلس النواب في ضوء هذا الإنجاز.

كما نُشرت مؤخرا دراسته المعنونة "دور مصر في تعزيز مفهوم العدالة المناخية وإنفاذ مبادئ الإنصاف في COP27" عن طريق الهيئة العامة للاستعلامات، قبل انعقاد مؤتمر المناخ العالمي، لتجسد الفكر القانوني في تطويع المفاهيم الدولية لخدمة المصالح الوطنية.

يشار إلى أن مجلة (THE LAW) هي مجلة مؤسساتية دولية تهتم بتطوير العمل القانوني، من خلال تسليط الضوء على الاتجاهات القانونية الحديثة في مصر والمنطقة العربية وكافة أنحاء العالم، وتقيم هذه الاحتفالية سنويا على مدى الأعوام الستة الماضية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أنباء إصابة رامز جلال بالعمى

مشاهدة مباراة قطر والاكوادور مباشر الآن 0 -0 في افتتاح كأس العالم

بي إن سبورت تزف بشرى للعرب قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2022

صدمة وحيرة للجميع.. حكاية إصابة رامز جلال بالعمى؟| تفاصيل

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 لـ المدارس في جميع المحافظات

غانم المفتاح يفتتح المونديال بآيات من القرآن الكريم بحضور مورجان فريمان "فيديو"

شاهد.. السيسي يلتقي أردوغان خلال افتتاح كأس العالم بـ قطر

جدول امتحانات نصف العام لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية بشأنه الآن

ترشيحاتنا

مصلحة الضرائب.. تطبيق ضريبة المرتبات في ديسمبر وتسجيل إلزامي لكل المهن

تصرف غير مسؤول.. مجموعة السبع تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي

مفاجأة عن سبب إلغاء الحكم لهدف الإكوادور في شباك قطر بافتتاح كأس العالم

رمضان عبد المعز: لو استجاب الله لهذا الدعاء فلن نضل ولا نشقى

ضربة كبري.. روسيا تعلن تدمير مصنع محركات الطائرات الأوكرانية

كأس العالم 2022.. منتخب الإكوادور يسجل الهدف الثاني في شباك قطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص الثمن.. 3 أطعمة مشهورة تخفض الكوليسترول في الجسم

شعر مبلل ولوك جريء.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

آخرك دمعتين وحجر شيشة.. إسكندرانية تنتقم من حبيبها بفيديو صادم على فيسبوك| شاهد

أمينة شلباية تحذر المحجبات: إوعوا تلبسوا كدا فى الشتا| شاهدي

فيديو

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

أمينة شلباية تحذر المحجبات: إوعوا تلبسوا كدا فى الشتا| شاهدي

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري يفاجئ منتخبات كأس العالم

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ