المستشار عادل ماجد يفوز بجائزة أكثر القضاة تأثيرا في المجال القانوني

منحت مجلة القانون (THE LAW) الدولية التي تصدر باللغة الإنجليزية، في احتفالية أُقيمت وضمت كبار الشخصيات القانونية، المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وأستاذ القانون الفخري بجامعة درهام بالمملكة المتحدة، جائزة أكثر القضاة تأثيرا في المجال القانوني، لجهوده المتميزة في تطوير العمل القانوني في مصر والخارج.

وقال زياد علي الرئيس التنفيذي لمجلة (THE LAW) الدولية – في تصريح له - إن من أهم شروط منح الجائزة، أن يكون المرشح ممن يتمتعون بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، والنزاهة القضائية، والتفاني في الجانب المهني لتحقيق أعلى معايير العدالة، وأن يكون له إنجازات مشهود لها في تطوير العمل القانوني والقضائي، مشيرا إلى أن المجلة تعقد احتفالية قانونية كبيرة تسبقها فترة بحث وتدقيق لاختيار أكثر القضاة تأثيرا لنيل "جائزة القاضي خالد الزغبي".

وبدأ المستشار عادل ماجد حياته في السلك القضائي عام 1987 حيث عُين وقتها وكيلا للنائب العام، وتدرج بأرفع المناصب القضائية بالقضاء والتشريع، حتى تم اختياره قاضيا بمحكمة النقض، كما استعانت به دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير العمل بإدارات التشريع والتعاون الدولي بوزارة العدل.

ووقع اختيار مجلس إدارة المجلة على المستشار عادل ماجد لنيل جائزة هذا العام، في ضوء إنجازاته في المجالات القانونية في مصر والخارج، فضلا عن مساهمته في تعزيز القدرات الوطنية لمئات القضاة في مصر والعالم العربي.

وحصل المستشار عادل ماجد على درجة الماجستير في القانون الجنائي الدولي من جامعة أوترخت بهولندا عام 1998، وله مؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية، ومشاركات في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية، بصفته ممثلا لمصر أو بصفته الأكاديمية، ومُنح عام 2017 لقب أستاذ القانون الفخري من جامعة درهام بالمملكة المتحدة.

وقام المستشار عادل ماجد، بجانب عمله القضائي، بصياغة وثائق قانونية مهمة من بينها الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة، كما تم اختياره في عام 2011 ضمن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتمكن خلال عمله من إدراج "استغلال الأطفال في المظاهرات والصراعات السياسية" كأحد صور الاستغلال في جرائم الاتجار بالبشر، بما يُعد انتصارا للتوجهات الوطنية على الساحة الدولية في هذا المجال القانوني الهام.

كما أعد دراسات قانونية ومؤلفات تتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العالم العربي، وكذلك العديد من الدراسات والبحوث التي ساهمت في تأصيل الأسانيد القانونية لمواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة، ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية، فضلا عن إظهار الجانب السمح للشريعة الإسلامية، من خلال دراسته حول "النزاهة القضائية في مصادر الشريعة الإسلامية".

وسبق واختارت أكاديمية "نورمبرج" الدولية بألمانيا، ومركز سياسيات وبحوث القانون الدولي ببروكسل، المستشار عادل ماجد في أكبر موسوعة دولية للنزاهة في القضاء الدولي ليكون مثلا يحتذى بين شباب وشيوخ القضاة في مصر وسائر أرجاء العالم العربي، وتم تكريمه من مجلس النواب في ضوء هذا الإنجاز.

كما نُشرت مؤخرا دراسته المعنونة "دور مصر في تعزيز مفهوم العدالة المناخية وإنفاذ مبادئ الإنصاف في COP27" عن طريق الهيئة العامة للاستعلامات، قبل انعقاد مؤتمر المناخ العالمي، لتجسد الفكر القانوني في تطويع المفاهيم الدولية لخدمة المصالح الوطنية.

يشار إلى أن مجلة (THE LAW) هي مجلة مؤسساتية دولية تهتم بتطوير العمل القانوني، من خلال تسليط الضوء على الاتجاهات القانونية الحديثة في مصر والمنطقة العربية وكافة أنحاء العالم، وتقيم هذه الاحتفالية سنويا على مدى الأعوام الستة الماضية.

