مشاهدة مباراة انجلترا وإيران مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

بدأ عشاق كأس العالم البحث عن مشاهدة مباراة انجلترا وايران مباشر اليوم، إذ يلتقى منتخب انجلترا مساء اليوم الأحد مع منتخب ايران على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية فى كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر حاليا وتستمر حتى 18 من الشهر القادم بمشاركة 32 منتخبا .

ويحتضن استاد خليفة الدولي اليوم لقاء منتخب إنجلترا الطامح إلى مجد طال انتظاره، مع نظيره الإيراني الساعي لتقديم مستوى كبير في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وتضم المجموعة منتخبي الولايات المتحدة وويلز اللتين يتواجهان على استاد أحمد بن علي في اليوم ذاته، لكن تظل إنجلترا المرشح الأقوى لحسم تأهله عن المجموعة.

موعد مباراة انجلترا اليوم

موعد مباراة انجلترا اليوم ، تنطلق المواجهة بين المنتخبين في الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة 4 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة انجلترا وايران مباشر اليوم

يستضيف منتخب انجلترا نظيره ايران ، اليوم، الأحد، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية فى بطولة كأس العالم المقامة فى قطر حاليا وتستمر حتى 18 من الشهر القادم بمشاركة 32 منتخبا

القنوات الناقلة لمباراة انجلترا والأكوادور

يمكن مشاهدة مباراة انجلترا اليوم مباشر اون لاين ضد منافسه ايران عبر قناة beIN Sports HD 1 Max على ان يعلق على المباراة حفيظ الدراجى.

وتتاح مشاهدة مباراة انجلترا اليوم مباشر بدون تقطيع في بطولة كأس العالم مع انطلاق المباراة عبر القنوات المخصصة للمباراة.

وتمتلك قناة بى ان سبورت ماكس 1 حق إذاعة مباراة انجلترا وايران مباشر اليوم انجلترا ضمن منافسات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية فى بطولة كأس العالم المقامة فى قطر حاليا وتستمر حتى 18 من الشهر القادم بمشاركة 32 منتخبا