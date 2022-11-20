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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أجواء أول أيام كأس العالم في مونديال قطر 2022 بالقاهرة والجيزة.. صور

صدى البلد

ظهر عدد كبير من مشجعي كرة القدم بمقاهي القاهرة والجيزة لمتابعه أولي أيام افتتاح كأس العالم بمونديال قطر2022 عبر القنوات الفضائية.

وظهروا المشجعون في أجواء تشجعيه للاعبين والهتاف أثناء احراز الأهداف في أجواء رياضية.

 

يذكر أنه قد أعلن الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، تشكيل فريقه لمواجهة الإكوادور، في إطار افتتاحية دور المجموعات من مونديال قطر 2022.

ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الأولى برفقة كلا من الإكوادور والسنغال وهولندا.

وجاء تشكيل منتخب قطر كالتالي:.

حراسة المرمى: سعد الشيب 

خط الدفاع: بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسن، بسام الراوي، خوخي بوعلام

خط الوسط: عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس 

خط الهجوم: أكرم عفيف، المُعز علي، هُمام أحمد.

وتنلطق مباراة منتخب قطر والإكوادور في تمام الساعة السادسة مساءً.

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