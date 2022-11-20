عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان روض الفرج يشكون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

أرسل القارئ محمد عدلي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع البكري بروض الفرج من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء بعد أن عقرت احد الأطفال.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أنباء إصابة رامز جلال بالعمى

مشاهدة مباراة قطر والاكوادور مباشر الآن 0 -0 في افتتاح كأس العالم

مفاجأة عن سبب إلغاء الحكم لهدف الإكوادور في شباك قطر بافتتاح كأس العالم

بي إن سبورت تزف بشرى للعرب قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2022

صدمة وحيرة للجميع.. حكاية إصابة رامز جلال بالعمى؟| تفاصيل

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 لـ المدارس في جميع المحافظات

غانم المفتاح يفتتح المونديال بآيات من القرآن الكريم بحضور مورجان فريمان "فيديو"

شاهد.. السيسي يلتقي أردوغان خلال افتتاح كأس العالم بـ قطر

ترشيحاتنا

برلمانية مكسيكية: COP27 الأكثر تفاعلا ونسعى للشراكة مع مصر بمجال الطاقة

فالنسيا نجم الإكوادور يدخل تاريخ كأس العالم بعد ثنائية أمام قطر

تركيا تكشف تفاصيل مثيرة عن الهجوم الإرهابي في إسطنبول

بسبب التلفزيون..طفل يتحدث العربية والإسبانية ويصنف من أصغر الأذكياء بالعالم

مهاب مميش: مصر ستكون مصدرا إقليميا للهيدروجين الأخضر

عايز تشتري من السعودية..5 سيارات 2023 بداية 408 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الجاهز .. شاهد طريقة تحضير الكيك بالبرتقال

رخيص الثمن.. 3 أطعمة مشهورة تخفض الكوليسترول في الجسم

شعر مبلل ولوك جريء.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

آخرك دمعتين وحجر شيشة.. إسكندرانية تنتقم من حبيبها بفيديو صادم على فيسبوك| شاهد

فيديو

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

أمينة شلباية تحذر المحجبات: إوعوا تلبسوا كدا فى الشتا| شاهدي

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري يفاجئ منتخبات كأس العالم

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ