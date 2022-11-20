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أخبار البلد

مهاب مميش: مصر ستكون مصدرا إقليميا للهيدروجين الأخضر

صدى البلد

أكد مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى تعليماته بالبدء في تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.
وأضاف "مميش" -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/- أن مصر ستكون المنبع والمصدر للهيدروجين الأخضر في المنطقة.. موضحًا أن الهيدروجين الأخضر يمثل نوعًا جديدًا من الوقود وهناك اتفاقيات دولية تعمل على مكافحة التلوث البيئي ومن ثم سيتم الاعتماد عليه.
كما أشاد بمنتدى حوارات الإسكندرية الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية -وانطلقت فعالياته اليوم بعنوان "الأمن المائي المصري: التهديدات والمخاطر وسبل المواجهة" والذي أداره المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، بحضور مدير المكتبة أحمد زايد والمشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية مي مجيب ونخبة من المتخصصين- مؤكدًا أهمية الحوار من أجل الخروج بقرارات جيدة والخروج بتوصيات تدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن مصر أقوي دولة في المنطقة وتمتلك العديد من المقومات وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيد كفاءة الموانئ البحرية والتي تعد نقطة اتصالنا بالعالم الخارجي، مؤكدًا أن مصر تمتلك موانئ كبري وخدمات بحرية ضخمة.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد انفتاحًا في الفكر البحري وأن مصر تمتلك العديد من المقومات البشرية والطبيعية فهي تعد دولة مائية من الدرجة الأولى فنحن نطل علي البحر المتوسط والأحمر والنيل ويجب توظيف تلك المقومات مع وجود قوانين فعالة تحدد كيفية استغلالها. 

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