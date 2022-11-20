تشكيل لجنة لحصر وتوثيق موارد وأصول وممتلكات جامعة الزقازيق

أصدر الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق قرارا بتشكيل لجنة لحصر وتوثيق موارد وأصول وممتلكات الجامعة برئاسة الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد خالد الدرندلى أن عمل هذه اللجنة يعد من أهم اللجان، حيث تحرص إدارة الجامعة من خلال محاور الخطة الاستراتيجية لها على صون وحماية أملاك الجامعة ومقتنياتها، لما تمثله هذه الأملاك والمقتنيات من ثروة قومية ينبغى الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها.

جدير بالذكر أن تشكيل هذه اللجنة يأتى كخطوة تمهيدية لعدد من المراحل المتتابعة للاستغلال الأمثل للموارد وممتلكات الجامعة لتحسين العملية التعليمية للمستوى الأمثل الذى يليق بجامعة عريقة مثل جامعة الزقازيق، حيث تم مناقشة وطرح العديد من الأفكار لتكوين عدد من اللجان المنبثقة في كافة المجالات والوحدات ذات الطابع الخاص، نحو تعزيز الموارد والامكانات المتاحة والاستفادة الكبيرة منها.