لتطهير الخزان الأرضي.. تشغيل محطة مياه بلبيس المرشحة الجديدة بنصف الطاقة غدا

أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه سيتم تشغيل محطة مياه بلبيس المرشحة الجديدة، بمركز بلبيس، بنصف الطاقة، وذلك غدا الاثنين 21-11-2022، لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة 8.00 صباحا وحتي الساعة 2.00 عصرا من نفس اليوم؛ لوجود أعمال تطهير للخزان الأرضي الخاص بالمحطة.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنه سيترتب على تشغيل المحطة بنصف طاقتها؛ ضعف المياه عن مركز ومدينة بلبيس.

وأهابت الشركة، بالمواطنين، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة، مؤكدة توافر سيارات مياه؛ للمناورة بها خلال فترة الانقطاع، علما بأنه سيتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية خلال تلك الفترة.