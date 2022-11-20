الباز: مصر أخذت اللقطة في افتتاح كأس العالم.. فيديو

بوجود الرئيس السيسي

أكد الإعلامي محمد الباز، أن حفل إفتتاح كأس العالم في قطر 2022، كان متوسط المستوى، وكان ليس بالمبهر، كما اعتقد البعض قبل إنطلاق البطولة.

وقال محمد الباز، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، إن اللقطة الوحيدة التي كانت حديث الجيمع، كانت لقطة الفنان العالمي مورجان فريمان، وحديثه مع الشاب القطري غانم المفتاح، عن الإنسانية، وعن كيفية اجتماع الأمم.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن الأية التي تم ذكرها بافتتاح كأس العالم، خلال هذا الحديث، "يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍۢ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ"، هي أبلغ أية لهذا الحوار الرائع.

قمة مصرية

وأضاف محمد الباز: “مصر خدت اللقطة في إفتتاح كأس العالم، بعد وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الملعب، وكانت بمثابة قمة مصرية عربية، وقمة عربية تركية”.