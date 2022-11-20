فتاوى تشغل الأذهان.. عقد قراني وتوفي زوجي قبل الدخول بي.. هل عليَّ عدة؟.. ورمضان عبدالمعز: لو استجاب الله لهذا الدعاء فلن نضل ولا نشقى

هل لمس المرأة ينقض وضوء الرجل؟ آراء الفقهاء في المسألة

أحمد كريمة: الزواج الثاني حق للرجل دون تقديم مبررات

هل العمرة المهداة من شركة لشخص مقبولة؟

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية والأخبار المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، وتشغل أذهان كثير من المسلمين، نرصدها في هذا الملف .

عقد قراني وتوفي زوجي قبل الدخول بي.. هل عليَّ عدة؟

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من سائلة تقول: ""تم عقد قرآني على شاب، ولكن شاء الله أن يتوفى قبل أن يدخل بي، فهل علي الالتزام بشهور العدة؟.

قال الدكتور علي جمعة في اجابته على السؤال ، إن الموت كالدخول، وذلك في استقرار المهر كله، فتستحق كل المهر مع أنها عقدت القرآن فقط، فلها نصف المهر لو حدث طلاق، لكن بعد الوفاة لها المهر كله.

وأكد جمعة أن للزوجة المعقود قرآنها وتوفى زوجها قبل أن يدخل بها ميراثًا فيه، وعليها العدة أيضًا، وهي 4 أشهر و10 أيام، رغم أنه لم يدخل بها، ولكن القاعدة المعمول بها هنا: هي أن الموت كالدخول، أما إذا كانت طليقة من طلقها قبل ذلك ثلاث فتزوجت رجلًا آخر ثم توفى قبل الدخول، فجاء الأول وأراد أن يتزوجها مرة أخرى، فلا يجوز له أن يعود لها ويتزوجها مرة أخرى، فيقول جمعة أن هنا تفريق للأحكام، وذلك للمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره، إذ قال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فأحدث في ذلك استثناء.

رمضان عبد المعز: لو استجاب الله لهذا الدعاء فلن نضل ولا نشقى



قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الاسلامي، إنه ليس شيء أكرم عند الله سبحانه وتعالى من الدعاء له، ذاكرا أعظم الأدعية التي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماضِ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي".

وأوضح رمضان عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على "دي إم سي" أن المؤمن جليسه القرآن الكريم لأن القرآن ملئ بالأخلاق وهو مأدبة الله سبحانه وتعالى ومليء بالآداب والأخلاق والقيم، مضيفا: "لابد أن يكون القران جليس المسلم وهو خير جليس ولا يُمَل حديثه وكل القيم في كتاب الله".

وتابع رمضان عبد المعز: "لو استجاب الله لنا وجعل القرآن الكريم ربيع صدورنا فلن يضل ولا يشقى، ولا غنى عن القرآن وأمرنا القرآن أن نعتصم بحبل الله وحبل الله هو القران".

فيما قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام عند الصلاة له ثواب عظيم عند الله تعالى.

أوضح «عثمان»، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، بحديث سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «من أدرك تكبيرة الإحرام أربعين يومًا كتبت له براءتان؛ براءة من النفاق وبراءة من النار».

وأشار إلى أن السلف الصالح كانوا شديدى الحرص على حضور تكبيرة الإحرام مع الإمام فى صلاة الجماعة، مستدلًا بقول سعيد بن المسيب: «ما تركت تكبيرة الإحرام منذ عشرين سنة»، وقول الإمام حاتم الأصم: «فاتتنى صلاة الجماعة فعزانى أبو إسحاق البخارى ولو مات لى ولد لعزانى عشرة الآلاف ولكن أمر الدين أصبح أهون عند الناس من أمر الدنيا».

كما ورد سؤال مضمونة: هل لمس المرأة ينقض وضوء الرجل؟ عن هذه المسألة استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يستفسر عن مدى انتقاض وضوء الرجل بلمس المرأة.

وأجابت دار الإفتاء ، أنه بالنسبة لانتقاض الوضوء بلمس غير الـمَحْرَم، فالمختار عند المالكية أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وعند الأحناف لا ينقض اللمس مطلقًا، ويمكن الأخذ بهذا الرأي لمن ابتُلِي بذلك.

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مسألة فيها خلاف بين العلماء.

وأضاف "وسام" فى إجابته على سؤال « ما حكم مصافحة الرجل للمرأة ؟»، أن هناك من العلماء من يجيزون مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية خاصة إذا أمنت الفتنة ولم تكن هناك ريبة، ومنهم من يمنعها، ولكن الأمر فيه خلاف.

وأوضح أن الأحناف لا يرون أن مصافحة الرجل للمرأة ينقض الوضوء، والشافعية يرونه ناقضا ولكن المالكية يرون انه إن كانت المصافحة بشهوة نقض وإن كان بدون شهوة لم ينقض الوضوء.

هل الرجل غير مطالب بتفسير أو شرح أسباب زواجه الثاني، سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، حيث سائل يقول: هل فعلا الرجل ليس مطالباً بتفسير أو شرح أسباب زواجه الثاني؟

وقال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن في رده على السائل، إن لدينا قصورا في عالمنا الثالث أو العالم العربي المحترم وفي مصرنا الحبيبة في فقه الزواج، مشيرًا إلى أن فقه الزواج الحقيقي غائب عن الأذهان.

وضرب “كريمة” مثلًا في هذا الأمر وقال الناس تتصور أن الزواج ما هو إلا أن المرأة للخدمة ووعاء معين، والرجل ما هو إلا مورد مالي، مؤكدا أن ما كان الزواج هكذا، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الروم،" وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ".

وأضاف أستاذ الفقه المقان، في لقائه ببرنامج"من غير استئذان"، المذاع عبر فضائية" الحدث"، أن الرجل عند زواجه بأخرى يعني الثانية أو الثالثة أو الرابعة، إذا قلنا له أن يأتي بأسباب ذلك الزواج، فمن الممكن أن يفضح أسرارا، والإسلام أساس الستر، مستشهدا في ذلك بقول “من ستر مسلما ستره الله”، لافتا إلى أننا للأسف غفلنا عن المشاعر، والمرأة للأسف بتفلسف الأمور على الخدمة والعلاقة الحميمية فقط، لكنها قد تكون باردة المشاعر.

وأكد أستاذ الفقة المقارن على أن الرجل ليس مطالب بتقديم حافظة مستندات كما يقول القانونيون لكي يبرر زواجه وأنا أقول بعدم مطالبته بالأسباب؛ لأن هذا من باب الستر، مشيرا إلى أن الرجل يلجأ بالزواج مرة أخرى بسبب قلة المشاعر لدى زوجته الأولى وهذا يكون في عالمنا العربي والمصري.

كما وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مضمون السؤال:" هل العمرة المهداة من شركة لشخص مقبولة أم لا ؟".

ليجيب عبد السميع، قائلاً:" إنه إذا أهدى شخص لآخر عمرة فتكون مقبولة، فإذا كان أخرجه لهذه العمرة قاصدًا بذلك الطاعة فله ثواب ذلك، وتكون فى ميزان حسنات كل من قام بالعمرة ومن أهداها له.