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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

تفاصيل لقاء اتحاد الناشرين العرب مع وزير الإعلام الكويتي لدعم صناعة النشر

اتحاد الناشرين العرب
اتحاد الناشرين العرب

استقبل  عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، وفد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد وبحضور  بشار شبارو الأمين العام واسعود المنصور رئيس لجنة تنمية الموارد ومحمد هادي رئيس لجنة فض المنازعات ووليد مصطفي رئيس لجنة العلاقات العربية وبكر زيدان عضو مجلس الإدارة، وذلك في مقر وزارة الإعلام.
تقدم رئيس الاتحاد باسمه وباسم الناشرين العرب بالشكر والتقدير لمبادرته في إعفاء الناشرين من رسوم هذه الدورة والتنظيم الرائع في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وأعرب الوزير عن شكره العظيم للناشرين واتحادهم برئاسة محمد رشاد على ما يقدمونه من جهود لخدمة النشر والثقافة ومهنة صناعة الكتاب.
وفي سياق اللقاء قدم محمد رشاد مطلب الناشرين بشأن ضرورة تطبيق قانون الرقابة الجديد وفسح جميع الكتب التي لا تخالف المبادئ الأساسية المنصوص عليها في حماية القارئ ووطنه، وإعادة النظر في الكتب الممنوعة منذ سنوات سابقة وإعادة السماح لها بالمشاركة سواء على الصعيد المحلي أو العربي.
من جانبه أكد الوزير على تحقيق هذا المطلب وبوجه السرعة ما دام أي كتاب لا يخالف شروط مشاركته في أي معرض عربي وألا يتعارض مع قوانين دولة الكويت.
ومن جانب آخر تمنى رئيس الاتحاد من الوزير على مد يد الدعم للاتحاد أسوة بباقي الدول التي تدعم ودعمت اتحاد الناشرين العرب على الصعيد المالي أو المهني والمعنوي، من جانبه أكد الوزير على أن هناك خطط مستقبلية إيجابية في هذا الجانب بالدورات المقبلة ووعد بتطوير آليات مشاركة الناشرين العرب في معرض الكويت ووعد معاليه أيضَا بزيادة مساحة المعرض من الدورة المقبلة إن شاء الله تعالى.
كما تمنى رئيس الاتحاد من الوزير على ضرورة تنظيم قانون لإنشاء اتحاد أو جمعية للناشرين الكويتيين لتكون مظلة للناشر الكويتي في ظل ازدياد أعداد الناشرين الكويتيين، وقد صرح الوزير على أن هذا الموضوع ضمن أجندة العمل المستقبلية.
وفي نهاية اللقاء قدم رئيس الاتحاد والوفد المرافق درعًا تقديريًا للوزير على جهوده في دعم قطاع الثقافة والنشر وشكره على مكرمتهم في إعفاء الناشرين من رسوم المشاركة ومنح الكثير من التسهيلات تسهيلًا على الناشرين ومساعدتهم في تقديم أفضل ما لديهم، وفي المقابل أعرب الوزير عن مدى سعادته بهذا اللقاء وعلى ضرورة بناء جسر التواصل الدائم والمستمر بين الطرفين.

عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام اتحاد الناشرين العرب خدمة النشر والثقافة حماية القارئ ووطنه خطط مستقبلية دعم قطاع الثقافة والنشر جسر التواصل الدائم

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