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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طبنجة وأدوية.. إحباط محاولتي تهريب في مطار الغردقة| صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة هشام شرارة مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولتي تهريب طبنجة وعدد من الطلقات وعبوات الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955  وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ديسلدروف  بألمانيا على رحلة طائرة فرى بيرد اشتبه عمر البارودي مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية. 

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عادل صلاح مأمور الفحص تلاحظ وجود جسم غريب .

وبالعرض على عاصم بدوى نائب مدير الاداره قرر تكليف أحمد سطوحى وعمر ناصر بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود سلاح عبارة عن طبنجه و ٤٥ طلقة داخل حقائبه .

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على رحلة الطائرة التركية اشتبه حفنى درويش مأمور الجمرك فى راكب أردنى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه  .

وبالعرض على عاصم بدوى نائب مدير الإدارة قام بتكليف بسام يحيى وإبراهيم عبد الحكيم بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود عدد من عبوات الأدوية البشرية التى تستخدم فى علاج الأورام السرطانية غالية الثمن مخبأة فى الجاكت والملابس التي يرتديها الراكب .


قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 29 و 30 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات .

وقام بالجرد والتحريز حفني درويش وعادل صلاح وعمر البارودي وأحمد سطوحي وعصام عباس مدير الإدارة ومحسن الشعينى رئيس قسم الأمن الجمركى .
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

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