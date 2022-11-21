أخبار التكنولوجيا..خصم 7400 جنيه على هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra.. أرخص هواتف Oppo المنافسة لـ iPhone

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعد إليزابيث هولمز من أشهر المليارديرات حول العالم حيث أسست شركة Theranos وهي تبلغ من العمر 19 عاماً، وهي شركة تكنولوجية تعمل على الكشف عن العديد من الأمراض من خلال فحص دم يتطلب كمية قليلة ويعطي نتائج دقيقة.

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع عروض الجمعة السوداء أو ال black Friday، يذهب النظر إلى هواتف شركة سامسونج Samsung الرائدة، ولعل أفضل هذه العروض على هاتف سامسونج الفلاجشيب Samsung Galaxy S22 Ultra في موقع أمازون الأمريكي.

تحظى شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة بقبول كبير لدى الناس حول العالم، لكن بسبب ارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة، يسعى البعض لاقتناء هواتف ذكية بسعر منخفض بعض الشيء مع الحفاظ على المواصفات العالية، ومن أفضل هذه الهواتف هي أوبو Oppo التي تنافس آيفون iPhone بشدة.

إذا كنت من الطبقة المتوسطة وتريد شراء هاتفا جديدا رائدا بينما تملك ميزانية محددة من المال، فهذا سيبعدك كثيرا عن أحدث هواتف آيفون iPhone، بينما توجد العديد من الهواتف الرائدة التي يمكنك أن تمتلكها بسعر مناسب لكنها تفوق في الإمكانيات والمواصفات.

مع اقتراب البلاك فريداي تقدم معظم مواقع البيع أونلاين خصومات ضخمة، وأفضل هذه العروض يقدمها موقع Giztop الأجنبي بخصم ضخم قدره 200 دولار (5000 جنيه ) على الهاتف الذكي Motorola X30 Pro.

يسعى الكثير من المتابعين لزيادة عدد المتابعين على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام instagram عبر طرق مراوغة ومتعددة يمكنك اتخاذها مثل شراء المتابعين أو استخدام البوتات والبرمجيات الخبيثة؛ ولكن إذا كان هدفك هو الحصول على عدد من المتابعين الحقيقيين الذين يهتمون بالفعل بك أو بعلامتك التجارية ويتفاعلون معها عن اهتمام حقيقي.