الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدتين بالقدس.. ومُستوطنون يعتدون على طفل بالخليل

اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة جبل "المكبر"، جنوب شرق القدس المحتلة.



وقالت مصادر فلسطينية إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، وسط إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة "سلوان"، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقال سكان من البلدة إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الدقاق بعد مصادرة سيارته.



وفي محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، اعتدى مستوطنون على طفل فلسطيني بالقرب من مستوطنة "كريات أربع".



وأفادت مصادر أمنية بأن المستوطنين اعتدوا على الطفل بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في وجهه نقل إثرها إلى مستشفى حكومي.