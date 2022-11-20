ميدو: تنظيم قطر لكأس العالم رحلة كفاح وحلم أصبح حقيقة

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن تنظيم قطر لـ كأس العالم 2022؛ يُمثل رحلة كفاح شُجاعة، وحلم تحقق.

وأوضح ميدو، في تصريحاته عبر برنامجه، الريمونتادا، على قناة المحور: "قطر عملت لمدة 15 عاما على حلم استضافة كأس العالم؛ حتى تحقق الحلم، وتنظيم قطر لكأس العالم؛ هو رحلة كفاح وفكرة شجاعة وجريئة".

وأضاف: "شاهدت قطر في أثناء تنظيم البطولات الكُبرى قبل كأس العالم 2022، وشاهدت النجاحات التي سبقت المونديال، مثلما حدث اليوم في المواجهة الافتتاحية".

وختم حديثه قائلا: "رسالتي للأخوة في قطر، من حقكم أن تفخروا بأنفسكم، وكل الشعوب العربية تُدعمكم".