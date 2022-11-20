ميدو: الغرب مستكترين على بلد عربي تنظيم كأس العالم.. وقطر تتعرض لحملة ممنهجة



هاجم أحمد حسام ميدو، الإعلام الغربي الذي يهاجم استضافة قطر لكأس العالم 2022.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حملة شرسة وممنهجة من الاعلام الغربي ضدكم ونجاحكم في تنظيم كأس العالم هو نجاح لكل الدول العربية"

وأضاف: "تأكدت أن الغرب مستكترين على العرب وعلى دولة عربية إنها تنظم أهم حدث رياضي في العالم بنجاح"

وختم: "الإعلام الغربي يريد أن يُقحم السياسة في كرة القدم، وهذا يُمثل تناقضا كبيرا، انظروا إلى استبعاد روسيا من كأس العالم بسبب أحداث سياسية هذا يمثل إقحام السياسة في كرة القدم من جانب الغرب"

