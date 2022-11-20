ميدو مهاجما مدرب هولندا: تصريحاته ضد قطر عنصرية ولو مش عاجبك متجيش

هاجم أحمد حسام ميدو لويس فان خال مدرب هولندا وفان دايك مدافع المنتخب الهولندي بسبب تصريحاتهم ضد قطر.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تصريحات لويس فان خال مدرب هولندا ضد قطر عنصرية وكذلك تصريحات فان دايك مدافع المنتخب الهولندي، ولو رأيت أن قطر دولة صغيرة غير جديرة بفكرة الاستضافة لماذا جئت، مكنتش تيجي" .



وأضاف: "الشركات الأوروبية تعمل مع قطر وتُجني أموالا كبيرة من قطر".



وواصل: "مستاء من ممارسة العنصرية ضد قطر والوطن العربي بشكل علني" .



وختم حديثه قائلا: "كل دولة تُنظم بطولة كأس العالم من المفترض أن تضع الدولة التي تليها في تنظيم البطولة في تحد خاص"

