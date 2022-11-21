قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية في الظاهر

قررت جهات التحقيق حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن إحدى السيدات في منطقة الظاهر.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة من القاء القبض على ربة منزل،لقيامها بسرقة "مشغولات ذهبية" من داخل مسكن إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر.

مشغولات ذهبية

واعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بأنها نظراً لعملها لدى المجنى عليها وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية بمسكنها، اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها.

وفى سبيل ذلك، قامت بمغافلتها والاستيلاء على المشغولات المضبوطة بحوزتها، وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنها.