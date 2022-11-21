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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية في الظاهر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

قررت جهات التحقيق حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن إحدى السيدات في منطقة الظاهر.

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كانت تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة من القاء القبض على ربة منزل،لقيامها بسرقة "مشغولات ذهبية" من داخل مسكن إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر.

مشغولات ذهبية

واعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بأنها نظراً لعملها لدى المجنى عليها وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية بمسكنها، اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها.

 

وفى سبيل ذلك، قامت بمغافلتها والاستيلاء على المشغولات المضبوطة بحوزتها، وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنها.

مشغولات مشغولات ذهبية مديرية امن القاهرة حبس ربة منزل أخبار الحوادث

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