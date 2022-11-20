ميدو: الضغط النفسي وراء هزيمة منتخب قطر أمام الإكوادور



تمنى أحمد حسام ميدو أن تكون خسارة منتخب قطر اليوم ضد الإكوادور بداية لصحوة خاصة للمنتخب القطري في كأس العالم 2022.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أداء منتخب قطر أمام الإكوادور على المستوى التكتيكي والتنظيمي أداء سيئ، ورد فعلهم بعد استقبالهم للهدف الأول كان ضعيفا"

وأضاف: "الضغط تملك من لاعبي منتخب قطر، ولم يتم إعداد اللاعبين نفسيا بشكل مميز لمواجهة الافتتاح ضد الإكوادور"

وختم حديثه قائلا: "توقعت أن المنتخب القطري يظهر بشكل أفضل، ولكن أداء المنتخب القطري لم يكن جيدا أتمنى أن تكون تلك المباراة بمثابة استفاقة للمنتخب القطري"

