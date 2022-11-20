ميدو: الأرجنتين أو البرازيل الأقرب لحصد كأس العالم.. والمغرب سيتخطى دور المجموعات

توقع أحمد حسام ميدو تتويج الأرجنتين أو البرازيل بكأس العالم 2022.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعتقد أن أقوى منتخبين في كأس العالم 2022، هم الأقوى في البطولة، وواحد منهما سيصل إلى النهائي وسيحصد اللقب".

وأضاف: "أعتقد أن المنتخب المغربي سيتخطى دور المجموعات في كأس العالم 2022".

وتطرق ميدو للحديث عن محمد صلاح، نجم منتخب مصر الوطني، قائلا: "أبارك له على حصد جائزة الأفضل في العالم؛ فهي جائزة مُستحقة، فهو أخلَصَ وكافَحَ وعَمَلَ على تطوير نفسه؛ من أجل الوصول لهذه المكانة".