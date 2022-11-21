آخر تطورات مدينة السلام..المهندس عمرو مجدي يوضح التفاصيل

قال المهندس عمرو مجدي رئيس جهاز مدينة السلام؛ إن مدينة السلام أهالينا ١ و ٢ قام اللواء خالد عبد العال الوزير والمحافظ بتوفير شركات الصيانة وشركة أمن وشركة اسانسير فيهم كما تم توفير مدرستين ومسجدين و كنيسة ومركز شباب ومركز طبي.

أضاف المهندس عمرو مجدي خلال لقاءه في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة الفضائية مع الإعلامية لبنى عسل؛ أن هناك تعاون بين إدارة الجهاز والمسجد والكنيسه لالقاء محاضرات لتوعيه الناس بأهمية المكان والحفاظ عليه وعلى نظافته.

أوضح رئيس جهاز مدينة السلام أهالينا؛ أن مدينة السلام أهالينا ١ تم الانتهاء منها منذ ثلاث سنوات ونصف والتي تم نقل اهالينا فيها من غرب الرشاح بمدينه السلام واهالينا ٢ والتي تم نقل اهالينا فيها من عزبة الهجانه منذ سنتين وتم تسكين العمارات بالكامل والأن يتم العمل على أهالينا ٣ خلف أهالينا ١.