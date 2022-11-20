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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| موعد مباراة السنغال وهولندا.. وكولر يحسم مصير كهربا بالأهلي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:
 

إيجالو: منتخب السعودية قادر على التأهل إلى دور الـ 16 بكأس العالم

أكد النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم فريق الهلال السعودي، أن علي البليهي، لاعب المنتخب السعودي، قادر على إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي، في كأس العالم.
 

قناة مفتوحة .. موعد مباراة السنغال وهولندا غدا في المونديال

بدأ عشاق كأس العالم البحث عن مشاهدة مباريات مونديال 2022 مباشر اليوم، إذ ألتقى منتخب قطر مساء اليوم الأحد نظيره الاكوادور على ملعب البيت، فى افتتاح بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر حاليا وتستمر حتى 18 من الشهر القادم بمشاركة 32 منتخبا.
 

أول تعليق لمدرب منتخب قطر على الهزيمة من الإكوادور في كأس العالم

علق الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، على الهزيمة بثنائية، من نظيره، منتخب الإكوادور، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 في قطر؛ عقب الافتتاح الرسمي للمونديال.
 

رحيل أم مساندة.. فرمان كولر يحسم مصير كهربا داخل الأهلي .. تفاصيل

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مهمة خلال الأيام المقبلة لبحث أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول عقب مطالبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق بحسم مصير اللاعب.
 

نريد البيرة.. هتافات قوية من مشجعي الإكوادور ضد قوانين قطر.. شاهد

وجهت الجماهير الإكوادورية هتافات قوية ضد قوانين دولة قطر، بمنع شرب الخمور أو بيعها، خلال فترة كأس العالم 2022، والتي تستضيفها الدولة.
 

للمرة الأولى في كأس العالم.. المنتخب المستضيف للبطولة يخسر المباراة الافتتاحية

للمرة الأولى في  كأس العالم ومنذ انطلاق البطولة عام 1930، شهد  المونديال خسارة المنتخب المستضيف للبطولة في المباراة الافتتاحية، حيث تلقى منتخب قطر خسارة امام نظيره منتخب الاكوادور بهدفين دون رد.
 

إحباط إنجليزي من القرار.. فيفا يمنع ارتداء شارة دعم المثليين

كشفت صحيفة تليجراف الإنجليزية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخطر المنتخبات أن قواعده لا تسمح بارتداء شارة دعم المثليين خلال كأس العالم.
 

تواجد الرئيس السيسي.. شاهد| أبرز لقطات حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022

انتهى حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر الشقيقة منذ قليل، والتي شهدت العديد من اللقطات الهامة، وذلك قبل انطلاق أول مباريات المونديال.

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