قمت بعمل 10 تصميمات مختلفة..مشارك بالعملات التذكارية لمونديال قطر يكشف التفاصيل..فيديو

أكد حاتم عرفة، فنان مصري مشارك في صناعة العملات التذكارية لمونديال 2022 بقطر، أنه قمت بعمل 10 تصميمات مختلفة،للعملات، حتى تم الوصول للمنتج النهائي وتم الإتفاق عليه.

وقال حاتم عرفة، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر"، عبر فضائية “سي بي سي”، انه كان هناك متابعة من الإتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى متابعة من البنك القطري، للإستقرار على الشكل النهائي.

تصميم الحروف العربية

وتابع فنان مصري مشارك في صناعة العملات التذكارية لمونديال 2022 بقطر،كان له نصيبه من المشاركة في تصميم الحروف العربية داخل 8 عملات معدنية، مؤكدا أنه كان لا بد من إضفاء الهوية العربية من خط وزخرفة وتصميمات إسلامية.