عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طلق طائش يُصيب عامل بالبطن أثناء قيادته سيارته بسوهاج

صدى البلد

أصيب سائق في نهاية العقد الثالث من العُمر، بطلق ناري بالبطن من الناحية اليُسرى، حيث أصابه أثناء سيره بالسيارة خاصته بذات الناحية، طلق ناري طائش لا يعلم مصدره، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

مكالمات نص الليل.. اعترافات المتهمة بخيانة زوجها وقتله بمعاونة صديقها في بولاق الدكرور

علاقة محرمة في رمضان..اعترافات تفصيلية لقاتلة زوجها ببولاق الدكرور

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو (محمود ا م ا- 26 سنة- سائق- ويقيم  دائرة المركز)، مصاب بطلق ناري بالبطن من الناحية اليسرى.

إصابة 4 أطفال أشقاء بتسمم غذائي في سوهاج.. تفاصيل

رئيس جامعة سوهاج يُكرم الدكتور علاء عبدالعال لفوزه بجائزة الشيخ جميل عبدالرحمن خوقير

وبالانتقال والفحص وبسؤاله أفاد بأنه أثناء سيره بالسيارة خاصته بذات الناحية، أصابه طلق ناري طائش لا يعلم مصدره؛ ما أدى لإصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتوصلت التحريات إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المُصاب وأن مُحدث إصابة المذكور صديقه المدعو (محمد م ع ع- 20 سنة- عامل بفرن- ويقيم بذات الناحية)، حال تواجده بصحبته بالسيارة المُشار إليها، وعبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ أحدثت إصابته.

وبإعادة مواجهة المصاب بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بطريق الخطأ حال عبثه بسلاح ناري؛ ما نتج عنه إصابة المذكور.

بإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم، فرد روسي محلي الصنع وفارغ من ذات العيار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج طلق طائش سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معملناش حفلة.. ماذا قال كمال أبو رية عن شائعة زواجه من نرمين الفقي؟

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب اليونان| صورة

علشان نستعد لو في توابع.. نصائح البحوث الفلكية للمصريين حال الشعور بـ زلزال

الزواج الخميس والطلاق الجمعة.. فتاه تثير جدلا بالاحتفال بعذريتها

أخر كلمات رامز جلال قبل شائعات اعتزاله وإصابته بـ العمى

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

رئيس البحوث الفلكية يكشف اذا كان هناك احتمالية حدوث تابع للزلزال

قناة مفتوحة .. موعد مباراة السنغال وهولندا غدا في المونديال

موضوعات متعلقة

تربية سوهاج تنظم ندوة عن طرق الاستذكار الجيد لمدرسة الكوثر الثانوية

ترشيحاتنا

الحديد يتخطى 20 ألف جنيه.. أسعار مواد البناء الآن في مصر

مسؤول بالجيش الأمريكي: واشنطن بحاجة للحاق بروسيا في تطوير الأسلحة فرط الصوتية

لماذا صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها؟.. الإفتاء: لـ 5 أسباب

طلب عاجل لـ فيريرا من مجلس إدارة الزمالك

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

لادا موديل 2007 بسعر آيفون 14 برو ماكس.. سعرها 45 ألف جنيه.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية زلزال هز سكان السوشيال ميديا ..كيف علّق نشطاء «فيسبوك» على زلزال اليوم؟

لهذه الأسباب .. وزارة الصحة والاسكان تناشد المواطنين تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

بلبس براحتي.. هالة صدقي تثير الجدل بملابسها بعد تصريحاتها الجريئة

أحلى رقصة على السرير.. زلزال يضرب مصر ورواد السوشيال يسخرون: ايه دا يا ولاد؟!

فيديو

بتقلد شاكيرا ..انتقادات طالت ميريام فارس بسبب أغنية كأس العالم 2022

قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

تعرف على أغلى 10 منتخبات في مونديال قطر 2022.. فيديوجراف

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ