سكان مدينة نصر يستغيثون من أحتلال الباعة الجائلين الشوارع

أرسل القارئ محمود حسين شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين.

و جاءت الشكوي كالاتي : نعاني نحن سكان شارع عباس العقاد بمدينة نصر من انتشار الباعة الجائلين بطول الشارع تحديدا باعة الملابس و الشنط الحريمي ، مما تتسبب في انتشار الضوضاء و الزحام الشديد لسكان المنطقة .

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.