إعلامي إيراني: إنجلترا الأوفر حظًا للفوز على منتخبنا غدًا في المونديال.. فيديو

أكد الإعلامي الإيراني آريا الله فردي، أن حظوظ منتخب إنجلترا هي الأوفر في مواجهة منتخب غدًا لحساب المجموعة الثانية من كأس العالم 2022 بقطر.

منتخب إنجلترا منتخب قوي ونحن غير مستعدين بشكل جيد وكيروش وقال الإعلامي الإيراني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" للإعلامي هاني حتحتوت، عبر قناة "صدى البلد"، "منتخب إنجلترا الأوفر حظوظًا للفوز اللقاء"، مستطردًا: "ولكن منتخب إيران سيدافع عن حظوظه أيضًا ومن الممكن أن يستطيع ان يخرج المباراة بنتيجة 0-0 أو 1-1".

منتخب ايران لم يستعد..

وأشار فردي إلى أن منتخب بلاده إيران لم يستعد بالشكل الأمثل للمونديال، مضيفًا أن البرتغالي كارلوس كيروش استلم المهمة قبل مدة قصيرة قبل المونديال فلم يتاح الاستعداد بشكل جيد لخوض غمار كأس العالم.

وحول الجدل هو ارتداء هاري كين، كابتن منتخب إنجلترا شارة دعم المثلين، ومدى تأثير ذلك على المنتخب الإنجليزي في مواجهة الغد، أجاب قائلًا: "لا أعتقد أن المنتخب الإنجليزي سيتأثر بموضوع الشارة، فبالتأكيد اللاعبون سيفصلون أنفسهم عن هذه الأمور".

وحول اللاعب الذي يعول الإيرانيون آمالهم عليه في مباراة الغد، قال فردي: "جميع آمالنا معقودة على مهدي طارمي، لاعب بورتو البرتغالي، في هز شباك إنجلترا، خاصة في ظل غياب أكثر من لاعب في خط الدفاع للمنتخب الإنجليزي".