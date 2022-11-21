أجواء افتتاح المونديال: حزن على غياب مصر.. فيديو

قال محمود فؤاد موفد برنامج الماتش في قطر، إن منتخب قطر خذل جماهيره التي عبرت عن حزنها بعد المباراة، رغم توقعهم لخسارته إلا أنه لم يقدم المستوى المطلوب منه أمام الإكوادور في كأس العالم 2022.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»، أن الجماهير القطرية، تنتظر لمباراة السنغال، التي تضع عليها آمالها لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد الخسارة المخيبة للأمال ضد الإكوادور.

منتخب قطر يعاني من ضغط الجماهير..

وأشار إلى أن منتخب قطر يُعاني من ضغط جماهيري كبير، فضلًا عن الرهبة لدى اللاعبين، مشددًا أن التنظيم في كأس العالم رائع للغاية، فضلًا عن أن الهوية العربية تظهر في أفضل صورة.

واختتم تصريحاته، بأن فرص تأهل منتخب قطر صعبة للغاية، خاصة وأنه سيواجه السنغال في المباراة المقبلة، والتي تمتلك حظوظ أكبر رغم غياب نجمها الأول ساديو ماني، مشددًا أن هناك حالة من الحزن على غياب منتخب مصر، خاصة بعد الفوز على بلجيكا، بهدفين وديًا، فضلًا عن أنه لا حديث يعلو على محمد صلاح نجم الفراعنة.