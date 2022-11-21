أخبار الفن| حقيقة اعتناق نجم عالمي الإسلام.. نبيلة عبيد ترد على أنباء إصابتها بفيروس غريب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

حقيقة اعتناق النجم مورجان فريمان الإسلام

تداول رواد السوشيال ميديا وعدد من الواقع القطرية خبر اعتناق النجم العالمي مورغان فريمان، للإسلام وذلك بعد تواجده بحفل افتتاح كأس العالم ٢٠٢٢.

في عيد ميلاد فيروز .. سر بكائها بسبب أغنية سألوني الناس

تحتفل الفنانة فيروز بعيد ميلادها الـ 87، اليوم الاثنين، والتي قدمت العديد من الاعمال الفنية الخالدة على مدار مشوارها الفني.

لاميتا فرنجية تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة وفستان مثير

احتفلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية بعيد ميلادها، وشاركت جمهورها بصور لها مع "تورتة" عيد الميلاد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

لبلبة في حفل الافتر بارتي بمهرجان القاهرة السينمائي

حضرت الفنانة لبلبة، على المشاركة في حفل الأفتر بارتي في المتحف القومي للحضارة، ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



أخر كلمات رامز جلال قبل شائعات اعتزاله وإصابته بـ العمى

تصدر الفنان رامز جلال مؤشرات البحث على جوجل بعدما انتشرت شائعات حول اعتزاله الفن واصابته بالعمي، وهو ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

نبيلة عبيد تكشف حقيقة إصابتها بفيروس غريب

كشفت الفنانة نبيلة عبيد، حقيقة اصابتها بفيروس بعد تداول عدد من المواقع خبر إصابتها.