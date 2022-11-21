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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالأسود الأنيق.. مريم أمين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مريم امين
مريم امين

خطفت الإعلامية والفنانة مريم أمين، انظار متابعيها بصور جديدة لها نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت مريم أمين، بإطلالة جذابة وهي ترتدي فستان انيق باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، واعتمدت على المكياج الجذاب، نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن الإعلامية مريم أمين، شاركت لأول مرة كممثلة ضمن أحداث مسلسل"ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.


 قدمت مريم أمين برامج متنوعة فى التليفزيون المصرى لأكثر من عامين ونصف العام، منها "استديو الفن" و"ضحك ولعب وجد وحب"، و"صباح الخير يا مصر". 


عملت مريم أمين فى تليفزيون دبى عام 2004 برنامج "يوم فى حياتى"، و"سوالفنا حلوة" مع العديد من النجوم العرب. 


وشاركت فى تقديم برنامج "زى النجوم"، الذى حقق انتشارا واسعا بالمنطقة العربية. كما قدمت عدة برامج راديو من ضمنها برنامج "اتفقنا" على محطة نجوم إف إم، وبرنامج "وهو كذلك" على إذاعة 9090، وقدمت وأعدت أيضا لبرنامج "تاراتاتا" لأربعة مواسم.

 

 

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IMG_٢٠٢٢١١٢٠_٠٢٤١٥٩
إطلالة جذابة مسلسل ملوك الجدعنة تخطف الأنظار في أحدث ظهور مريم أمين

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