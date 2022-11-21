صحف الإمارات: الأمم المتحدة تحذر روسيا وأوكرانيا من اللعب بالنار بعد قصف محطة زابوروجيا النووية.. تركيا تواصل قصفها مواقع في سوريا والعراق

مجموعة السبع تطالب بعقوبات أكثر صرامة على كوريا الشمالية

تعثر مساعي «نتنياهو» لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

زيلينسكي يتهم روسيا بقصف لوجانسك 400 مرة

«تصريف الأعمال» في لبنان.. صلاحيات محدودة ومسؤولية مضاعفة

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من القضايا والأحداث على الصعيد الدولي.

وفي صحيفة “البيان”، تعرضت محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، لقصف الأحد، ما أثار إدانة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي قالت إن مثل هذه الهجمات قد تتسبب في حدوث كارثة كبرى.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أكثر من عشرة انفجارات هزت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا خلال اليومين الماضيين. وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف المنشأة.

وقال رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "الأخبار الواردة من فريقنا مزعجة جداً".

وأضاف: "حدثت انفجارات في موقع هذه المحطة النووية الكبرى، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق. أياً كان من يقف وراء ذلك، يجب أن يتوقف على الفور. كما قلت مرات كثيرة قبل ذلك، أنتم تلعبون بالنار!".

ونقلاً عن معلومات من إدارة المحطة، قال فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هناك أضراراً لحقت ببعض المباني والأنظمة والمعدات في الموقع لكن أياً منها لا يشكل أي خطورة على السلامة والأمن النوويين حتى الآن.

وقال جروسي في بيان صدر في وقت لاحق، الأحد، إن الفريق يعتزم إجراء تقييم للأضرار اليوم الاثنين.

لكن شركة الطاقة النووية الروسية روس إنيرجو آتوم، قالت إنه ستكون هناك قيود على ما يمكن للفريق أن يفحصه.

وقال رينات كارتشا مستشار الرئيس التنفيذي للشركة لوكالة تاس للأنباء: "إنهم يفسرون تفويضهم على أنه ليس له حدود. الأمر ليس كذلك".

وأضاف: "إذا كانوا يريدون تفتيش منشأة لا علاقة لها بالسلامة النووية، فلن يتم السماح لهم بدخولها".

وأثار القصف المتكرر للمحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا، والتي سيطرت عليها روسيا بعد فترة وجيزة من بدء غزوها لجارتها في فبراير، مخاوف من احتمال وقوع حادث خطير على بعد 500 كيلومتر فقط من موقع أسوأ حادث نووي في العالم، وهو كارثة تشرنوبيل عام 1986.

من ناحية أخرى، انتقدت دول مجموعة السبع، الأحد، إطلاق كوريا الشمالية "المتهور" لصاروخ بالستي عابر للقارات، داعية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات "المهمة" لوقف هذه التجارب.

وقال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، إن إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ "يزيد من زعزعة استقرار المنطقة رغم دعوات المجتمع الدولي إلى السلام والاستقرار".

وتسعى الولايات المتحدة إلى كبح جماح بيونغ يانغ التي اختبرت صاروخاً قادراً على بلوغ البر الرئيسي الأمريكي، وفق ما أفاد مسؤول الجمعة.

ودعا بيان مجموعة السبع إلى "استجابة موحدة وقوية من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك الحاجة إلى اتخاذ مجلس الأمن الدولي مزيداً من الإجراءات المهمة".

تضم مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة. وضم صوته إلى هذا البيان ممثل عن الاتحاد الأوروبي.

وكرر بيان مجموعة السبع المطالبة بضرورة تفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية بشكل يمكن التحقق منه، قائلاً إن هذه البلاد المعزولة "لن تكون لها أبداً مكانة الدولة الحائزة للأسلحة النووية".

وفي صحيفة “الإمارات اليوم”، تعثرت جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومته سريعاً، أمس، بعدما طالب شريك في الائتلاف المحتمل ينتمي لتيار اليمين المتطرف بمنصب وزير الدفاع في الحكومة.

وأدى فوز اليمين بأغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر الجاري، وأنهت ما يقرب من أربع سنوات من الجمود السياسي، إلى ارتفاع سقف التوقعات داخل حزب ليكود المحافظ بزعامة نتنياهو بإبرام تحالفات سريعة مع الأحزاب الدينية-القومية التي تشارك الحزب أفكاره وتوجهاته.

لكن انقسامات ظهرت بين «ليكود» و«حزب الصهيونية الدينية» الذي يعارض قادته المتشددون قيام دولة فلسطينية ويدعون لضم الضفة الغربية المحتلة، وهي وجهات نظر تتعارض بشكل مباشر مع توجهات الإدارات الأميركية المتعاقبة.

ويطالب نواب الحزب بأن يتولى زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش منصب وزير الدفاع حتى يتسنى للحزب التأثير على السياسة ذات الصلة بالضفة الغربية، فيما يطالب حزب ليكود في الوقت نفسه بالاحتفاظ بالمنصب الرفيع. وقال النائب عن حزب ليكود ميكي زوهر لراديو «كان»: «لاتزال هناك تباينات واختلافات في ما يتعلق بسموتريتش. وآمل أن يتم حل الأمر قريباً»، مشيراً إلى أن حقيبة الدفاع هي الأهم لليكود.

وفيما يبدو أن الحكومة المقبلة ستكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وسيضع هذا الأمر نتنياهو تحت ضغط لحفظ التوازن الدبلوماسي بين ائتلافه وحلفائه الغربيين.

في ملف آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، شن غارات جوية على مناطق شمال سوريا والعراق، مستهدفة جماعات كردية تعتبرها أنقرة مسؤولة عن الهجوم الذي شهدته إسطنبول الأسبوع الماضي، فيما أعلن الجيش السوري سقوط قتلى في صفوفه جراء الضربات التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن طائراتها الحربية هاجمت قواعد تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور، ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، وأرفقت صوراً لمقاتلات من طراز «إف-16»، وطائرات مسيرة تنفذ ضربات، وأكدت أن 89 هدفاً، بما في ذلك ملاجئ ومستودعات ذخيرة، دُمرت في ضربات جوية على قواعد للمسلحين الأكراد في شمال العراق وشمال سوريا.

وأضافت أن الضربات استهدفت كلاً من قنديل وأسوس وهاكورك في العراق وكوباني وتل رفعت والجزيرة وديرك في شمال سوريا، موضحة أن «من يسمون بقادة التنظيم الإرهابي كانوا من بين الذين تم تحييدهم».

واستشهدت الوزارة بحق تركيا في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في إطلاق عملية سمتها «المخلب السيف»، وقالت إنها تستهدف مناطق «يستخدمها الإرهابيون كقاعدة لشن هجمات على تركيا».

وذكرت تركيا أنها تسعى إلى منع شن هجمات ضدها، وتأمين حدودها الجنوبية، وتدمير الإرهاب من مصدره. وجاءت الضربات الجوية بعد انفجار قنبلة في شارع مكتظ في قلب إسطنبول في 13 نوفمبر الجاري، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين، واتهمت السلطات التركية «حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية» بالوقوف وراء الهجوم، لكن الجماعتين نفت أي دور لهما في التفجير.

وبعد الضربات الجوية، نشرت وزارة الدفاع التركية صورة لطائرة مقاتلة من طراز «إف-16» وكتبت تحتها عبارة «وقت الرد! الأوغاد سيحاسبون على هجماتهم الغادرة». وأفادت وكالة أنباء «دوغان» (دي.إتش.إيه) التركية الخاصة بأن طائرات «إف-16» أقلعت من مهابط في مدينتي ملطية وديار بكر جنوب تركيا، بينما انطلقت طائرات مسيرة من مدينة بطمان. وأشرف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على الضربات الجوية من مركز عمليات، وهنأ الطيارين والجنود العاملين على الأرض، وقال في مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع التركية: «هدفنا ضمان أمن 85 مليون مواطن، وتأمين حدودنا، والرد على أي هجوم غادر على بلدنا».

واستهدفت الغارات الجوية كوباني (عين العرب)، وهي بلدة سورية استراتيجية ذات أغلبية كردية تقع بالقرب من الحدود التركية، وذكر المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فرهاد شامي، في تغريدة على «تويتر» أن قريتين مكتظتين بالنازحين تعرضتا للقصف التركي، وأسفرت الضربات عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية سقوط قتلى في صفوف الجيش السوري جراء الضربات التركية التي استهدفت فجراً مناطق حدودية في شمال وشمال شرق البلاد، وقال مصدر عسكري سوري إن عدداً من العسكريين قتلوا نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة.

وفي صحيفة "الخليج، اتهم الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي، الأحد، القوات الروسية بقصف مواقع أوكرانية على الخطوط الأمامية بالمدفعية، موضحاً أن المنطقة الشرقية وحدها تعرضت لما يقرب من 400 ضربة.

وقال زيلينسكي: «أعنف المعارك، مثلما كان من قبل، تقع في منطقة دونيتسك. وعلى الرغم من وقوع عدد أقل من الهجمات اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، فإن حجم القصف الروسي لا يزال للأسف مرتفعاً للغاية».

وأضاف: «في منطقة لوجانسك، نتحرك ببطء إلى الأمام أثناء القتال. وحتى الآن، وقع ما يقرب من 400 هجوم مدفعي في الشرق منذ بداية اليوم».

وقال: زيلينسكي أيضاً إن القوات في الجنوب «تدمر بشكل ثابت ومحسوب إمكانات المحتلين».

وقالت كييف، أمس السبت، إن نحو 60 جندياً روسيا قُتلوا في هجوم مدفعي بعيد المدى في الجنوب، وهي المرة الثانية خلال أربعة أيام التي تزعم فيها أوكرانيا أنها تسببت بخسائر كبيرة في هجوم واحد.

وسحبت روسيا قواتها من مدينة خيرسون الجنوبية هذا الشهر، ونقلت بعضها لتعزيز مواقعها في منطقتي دونيتسك ولوجانسك الشرقيتين، في منطقة صناعية تعرف باسم دونباس.

وفي صحيفة “الاتحاد”، شدد خبراء ومحللون لبنانيون على ضرورة دعم حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي بغض النظر عن كونها «محدودة الصلاحيات»، مؤكدين أنه لا مفر من استمرار عملها حتى لا يكون هناك شغور في السلطة ولا تتعطل المصالح، مشيرين إلى أنه باستطاعتها تسيير الأمور حتى يتم انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة.

وخلال الـ17 عاماً الأخيرة، وتحديداً في الفترة بين عامي 2006 و2022، شهد لبنان 6 حكومات تصريف أعمال، الأولى حكومة فؤاد السنيورة «2006 - 2008»، والثانية حكومة نجيب ميقاتي «2013 - 2014»، الثالثة تمام سلام «2014 - 2016»، الرابعة سعد الحريري «2018 - 2019»، الخامسة حسان دياب «2020 ـ 2021»، والسادسة حكومة ميقاتي الحالية.

وعادة ما تكون حكومة تصريف الأعمال محدودة الصلاحيات إلى حد ما، فلا يمكنها اقتراح مشاريع قوانين أو توقيع معاهدات أو اتخاذ قرارات مصيرية ملزمة للحكومة التي تأتي بعدها.

واعتبر المحلل والكاتب اللبناني باسل الخطيب، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن وجود حكومة بصلاحيات كاملة أفضل من وجود حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة، مشيراً إلى أنه يجب على الجميع إدراك أن الأزمة التي يعاني منها لبنان لم تكن لتُحل حتى لو تألفت حكومة جديدة.

وأوضح أن النائب جبران باسيل، صهر الرئيس السابق ميشال عون، كان يسعى لتشكيل حكومة بشخصيات استفزازية بالنسبة لرئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، الذي رأى أن الهدف من إدخال هذه الشخصيات هو خلق حالة من التوتر داخل مجلس الوزراء، وبالتالي فضّل الإبقاء على حكومة تصريف أعمال.

وتشكلت حكومة ميقاتي في سبتمبر2021، وبعد الانتخابات النيابية التي جرت في 14 مايو 2022 اُعتبرت مستقيلة، وفي 23 يونيو 2022 تم تكليف ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة من المجلس النيابي، لكنه لم ينجح بعد رفض رئيس الجمهورية لهذه التشكيلة، ومن وقتها أصبحت حكومة تصريف أعمال.

وأشار المحلل اللبناني إلى أن إدارة حكومة تصريف الأعمال للبلاد بعد انتهاء ولاية عون لن تحدث فرقاً بالنسبة للبنانيين لأن الوضع الاقتصادي والمعيشي في الحضيض، والحكومة الحالية لن تحل الأزمة المالية، ولا حتى الحكومة التي كانوا يتحدثون عن تشكيلها.

