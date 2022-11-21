ارتفاع عدد قتلى حريق مستودع في موسكو إلى 7 أشخاص

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد قتلى حريق مستودع كبير وسط العاصمة الروسية موسكو إلى 7 أشخاص.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ الروسية لوكالة أنباء "نوفوستي" الرسمية: "تأكدت وفاة سبعة أشخاص حتى الآن".

واندلع حريق كبير، الأحد، في مستودع كبير بوسط موسكو قرب ثلاث محطات لسكك الحديد تربط العاصمة الروسية بعدّة مدن كبرى في البلاد، بينها سان بطرسبورج (شمال غرب)، حسبما أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية.

وارتفعت سحب الدخان الأسود عالياً وسط ثلج أبيض يغطي الأرصفة أمام محطّات ياروسلافسكي ولينينجرادسكي وكازانسكي القريبة، وفقاً لصور نشرها التلفزيون الروسي.

وتربط القطارات التي تنطلق من هذه المحطات العاصمة الروسية بسان بطرسبورج (شمال غرب) وكازان (700 كلم شرق موسكو) وفلاديفوستوك (الشرق الأقصى).

