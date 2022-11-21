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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أوركسترا الأوبرا يعزف مؤلفات خالد حماد الدرامية.. الأربعاء

صدى البلد

تنطلق أولى سلسلة الحفلات التي استحدثتها دار الأوبرا المصرية لأعمال مؤلفي الموسيقى التصويرية والدرامية فى أعمال الموسيقار خالد حماد وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 23 نوفمبر على المسرح الكبير بسهرة لمؤلفات الموسيقار خالد حماد بمشاركة المطربتين ريهام عبد الحكيم ومروة ناجي وأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.

 

يتضمن البرنامج نخبة من مؤلفات حماد البارزة التى تم توظيفها فى أعمال درامية منها : التجربة الدانماركية ، آوان الورد ، نجيب زاهي زاركش ، أمير الظلام ، اللي بالي بالك ، العراف ، الشبح ، بيليه ، كايرو تايم ، صاحب السعادة ، الكبار ، سمير وشهير وبهير ، عوالم خفية ، افريكانو ، فلانتينو ، العشق والدم ، صعيدى فى الجامعة الأمريكية ، راجعين يا هوى ، إذاعة حب ، أحلى الاوقات ، عمارة يعقوبيان ،شورت وفانلة وكاب ،معالي الوزير ، بالإضافة إلى جاي على بالي ويا جلاد البشر .

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الموسيقار خالد حماد من مواليد 1971، تخرج فى المعهد العالي للكونسرفتوار عام 1995 وألتحق بالمعهد العالي للسينما ، شارك بموسيقى وألحان بعض الإعلانات التليفزيونية ثم قام بوضع الموسيقى لبعض حلقات فوازير (حاجات ومحتاجات) لشريهان عام 1993 حتى شارك بوضع الموسيقى التصويرية للعديد من الافلام السينمائة والمسلسلات التليفزيونية وموسيقى بعض برامج الأطفال الشهيرة .

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