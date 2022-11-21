الصحف المصرية تبرز مشاركة الرئيس السيسي في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم بقطر

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.



وأبرزت صحيفة "الأخبار" مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس.



وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مطار الدوحة نائب أمير دولة قطرالشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي تأتي تلبية لدعوة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر.



وشارك عدد من القادة والرؤساء في حفل افتتاح بطولة كأس العالم، الذي أقيم أمس على ملعب «البيت» في مدينة «الخور»، بعدما توالى وصول الزعماء والوفود إلى «الدوحة» قبل ساعات من الحفل، والذي افتتحه أمير قطر، إيذانا بانطلاق أول مونديال تنظمه دولة عربية، وكان من بين المشاركين في حفل الافتتاح: ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس السنغال ماكي سال.



وجاء حفل الافتتاح، الذي استمر 30 دقيقة، نموذجيا وفريدا من نوعه، وحفل بالعديد من المفاجآت الفنية والاستعراضية، ونال إشادة الجميع من مختلف دول العالم.



وبعد افتتاح البطولة أمس بمباراة قطر والإكوادور، تقام اليوم 3 مباريات، حيث يقص المنتخب الإنجليزي شريط لقاءات المجموعة الثانية بمواجهة نظيره الإيراني، بينما تلعب «الطاحونة» الهولندية مع السنغال في المجموعة الأولى، في حين يقام اللقاء الثالث والأخير بين ويلز والولايات المتحدة، ضمن المجموعة الثانية على ملعب استاد أحمد بن على.