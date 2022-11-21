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إلهام أبو الفتح
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أخبار العالم

رئيس الوزراء الياباني يعين ماتسوموتو تاكياكي وزيرا جديدا للشئون الداخلية

صدى البلد

عين رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو اليوم الإثنين، وزير الخارجية الأسبق ماتسوموتو تاكياكي وزيرا جديدا للشئون الداخلية.

 


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الوزير الجديد سيخلف تيرادا مينورو، الذي تعرض لانتقادات بسبب سلسلة من المشاكل المرتبطة بالتمويل السياسي، مشيرة إلى أن تيرادا قد تقدم باستقالته أمس (الأحد).


بدوره، قال ماتسوموتو - في تصريحات أدلى بها للصحفيين - إن رئيس الوزراء أصدر تعليماته له بإحراز تقدم في مجموعة من التحديات التي تواجه وزارة الشئون الداخلية من بينها الشئون الإدارية والمالية المحلية ومبادرة توسيع التقنيات الرقمية في المناطق الريفية. 


وأضاف ماتسوموتو أن الوزارة تشرف على أنظمة بالغة الأهمية والتي تشكل أساس الدولة وحياة المواطنين، موضحا أن الوزير يتحمل مسئولية كبيرة، ولكنه سيحاول العمل الجاد لإنجاز كل ما تم تكليفه به.

كيشيدا فوميو ماتسوموتو تاكياكي إن إتش كيه

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