خطة البرلمان تستكمل مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة 2021 - 2022.. اليوم

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أرسل للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2021 - 2022 .

وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد إجتماعات اليوم الثلاثاء لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2021 - 2022.

وتعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء بحضور المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، لمناقشة القطاعات الاستثمارية للمشروعات التي يشرف عليها الصندوق السيادي، وأولوياتها، والجدوى الاقتصادية منها.

وتتابع اللجنة خلال الاجتماع دور الصندوق السيادي في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.كما تشهد اللجنة مناقشة حجم ما حققه الصندوق بشأن جذب الاسـتثمارات.

و يشهد الاجتماع مناقشة دور الصندوق في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي بالاضافة لمستهدفات الصندوق في مجال مشروعات البنية الأساسية و طبيعة وحجم تعاون الصندوق بشأن جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى في المنطقة.

كما يناقش الاجتماع ما حققه الصندوق بشأن استغلال أصول وموارد الدولة غير المستغلة.

على جانب آخر تشهد لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الثلاثاء عقد رابع جلسات الاستماع عن (قضية الوعي) للمساهمة في رفع الوعي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل.

و تشهد لجنة الصحة اليوم الثلاثاء عقد جلسة استطلاع ومواجهة – استناداً إلى نص المادة 246 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب - لبحث ومناقشة موضوع تسوية حالة خريجي كليات ومعاهد التمريض الحاصلين على البكالوريوس التقني ومدى إمكانية عودتهم إلى قانون 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية عوضا عن قانون الخدمة المدنية.

تأتي هذه المناقشات في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة ليلي أبو إسماعيل، والنائب محمود نجيب مشعل، والنائبة إحسان شوقي عبدالسلام، النائب أحمد البرلسى، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .