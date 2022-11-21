الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الانتهاكات الإيرانية على الأراضي العراقية

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الاثنين، إلى وقف الانتهاكات الإيرانية على الأراضي العراقية؛ في إشارة إلى الضربات الإيرانية على ليل أمس على إقليم كردستان .



وذكرت البعثة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه يجب أن تتوقف الهجمات المتكررة التي تنتهك السيادة العراقية، مشددة على أن هذا العدوان لا يزيد التوترات على نحو طائش فحسب؛ بل يتسبب أيضا في وقوع مأساة .



وأضافت أنه مهما كانت الحسابات الخارجية التي تسعى دولة مجاورة إلى تسويتها، فإن استخدام الأدوات الدبلوماسية المعمول بها هو السبيل الوحيد للمضي قدما.

وكانت إيران ضد شنت ليل أمس الأحد ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكردية المتمركزة في كردستان العراق؛ بعد أقل من أسبوع على ضربات مماثلة استهدفت هذه الفصائل.

