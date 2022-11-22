5 أهداف لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة .

واستهدفت التعديلات الجديدة تحقيق ما يلي :

1- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي.

2- الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة، تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي، وضمان تنفيذ المشروعات القومية.

3- ضمان حُسن سير المرافق العامة بانتظام.

4- تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية، وذلك دون اللجوء إلى القضاء.

5- الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة، والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.