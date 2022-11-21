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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس النواب يرحب بالوفد الطلابي لمدرسة أميريكان سيتى إنترناشونال في الجلسة العامة

الوفد الطلابي لمدرسة
الوفد الطلابي لمدرسة (أميريكان سيتى انترناشونال) فى البرلمان

رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالوفد الطلابي لمدرسة (أميريكان سيتى انترناشونال) المتواجدين بشرفات القاعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وتأتى الزيارة تحقيقاً لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية ولنشر الثقافة البرلمانية بين الشباب أمل مصر ومستقبلها.

وكان قد أكد  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس  والمنعقدة الآن أن الدولة المصرية أضافت  خلال الأيام الماضية إنجازاً استثنائياً مُضاءً بحروف من نور بنجاحها المُبهر في تنظيم أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، والتي استضافتها مدينة السلام شرم الشيخ.

وقال فى كلمته بمناسبة نجاح مصر في استضافة قمة المُناخ COP27: هذه  القمة التي تُعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً عالمياً، لتُثبت مصر خلال تنظيمها لتلك القمة أنها جديرة بكل شئ عظيم، وأن مصر التي لطالما كانت المُنقذ في مراحل التاريخ الفارقة، قد لبت نداء الإنسانية والبشرية لمواجهة ذلك الخطر الوجودي الذي يُهدد الحاضر والمُستقبل معاً.

وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب  على أن مصر رفعت خلال تلك القمة لواء قيادة العمل الدولي لتنفيذ التعهدات العالمية في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة، مُتخذة شعاراً للقمة، وهو قمة التنفيذ من أجل وضع حد لتلك المأساة الانسانية المُروعة، ولعل ذلك النجاح المشهود له من القاصي والداني في تنظيم تلك القمة، جاء نتاج ثمرة عمل وجهد دؤوب ومتواصل من مؤسسات الدولة المصرية بإشراف وقيادة فخامة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استطاع أن يُعيد من جديد اكتشاف الجينات الحضارية المصرية.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي كلامه للنواب قائلا: لم يكن مجلسكم المُوقر ببعيد عن تلك اللحظة المجيدة للدولة المصرية، فقام مجلس النواب المصري بتنظيم الاجتماع البرلماني العالمي على هامش قمة المُناخ بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة واسعة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية وممثلي أجهزة وهيئات الأمم المتحدة، ليضطلع المجلس بدور ريادي في تعزيز وحشد الجهود البرلمانية العالمية لمواجهة ظاهرة تغير المُناخ، عبر نقاشات برلمانية ثرية ومستفيضة طوال جلسات الاجتماع والتي تناولت كافة أبعاد ظاهرة تغير المُناخ وسبل مواجهتها، في ضوء دور البرلمانات الرئيسي في التعبير عن شواغل الشعوب وقلقها تجاه تداعيات تلك الظاهرة السلبية.

وقال رئيس مجلس النواب :إن الشعب المصري العظيم من حقه اليوم أن يُباهي ويفخر بما وصلت إليه الدولة المصرية من قدرة شاملة على الصعيدين الوطني والعالمي.

وأستطرد قائلا: شكرا لأبناء مصر المُخلصين تحت القيادة والرؤية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يواصل العمل ليلاً ونهاراً لتتبوأ مصر مكانتها اللائقة كأعظم حقيقة سياسية عرفها العالم منذ فجر التاريخ.

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلامه قائلا:حفظ الله مصر وشعبها، وقائدها المُلهم فخامة  الرئيس عبدالفتاح السيسي من كل سوء.

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المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب مدرسة أميريكان سيتى انترناشونال الجلسة العامة لمجلس النواب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير الم ناخ COP27

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