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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022

إنجلترا ضد إيران
إنجلترا ضد إيران

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022، يواجه منتخب إنجلترا، نظيره المنتخب الإيراني، اليوم، الإثنين، في افتتاح مشوار الفريقين في دور مجموعات بطولة كأس العالم قطر 2022.

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مواعيد مباريات كأس العالم قطر 2022 اليوم

ويتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثانية بكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات إيران، والولايات المتحدة الأمريكية، وويلز

موعد مباراة إنجلترا ضد إيران والقنوات الناقلة:

تنطلق صافرة المباراة بين منتخبي إنجلترا وإيران في تمام الساعة الثالثة عصرا، بتوقيت القاهرة، باستاد خليفة الدولي.

وتنقل المباراة عبر قنوات:

Alkass EXTRA TWO HD -  بتعليق: منتصر الازهري، Alkass EXTRA One HD -  بتعليق: خالد الحدي، beIN Sports HD 1 Max - بتعليق: حفيظ دراجي.

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022

تشكيل إنجلترا ضد إيران

  • حراسة المرمى: بيكفورد 
  • خط الدفاع: كيران تريبير، ستونز، هاري ماجواير، شاو
  • خط الوسط: ديكلان رايس، ماسون مونت، جود بيلينجهام 
  • خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، ستيرلينج.

تشكيل إيران ضد إنجلترا

  • حراسة المرمى: بييرنافاند
  •  خط الدفاع: بورعليغنجي، روزبيه تشيشمي، مجيد حسيني
  • خط الوسط: صادق مُحرمي، علي كريمي، ميلاد محمدي
  • خط الوسط الهجومي: أحمد نور الله، إحسان حاج صفي
  • خط الهجوم: مهدي طارمي، علي رضا جهانبخش.

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022

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موعد مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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